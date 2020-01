Lee Jackson ritorna nel BSB dalla porta principale

Dopo un biennio nella Stock 1000 britannica, Lee Jackson ritorna nel BSB, promosso da FS-3 Racing Kawasaki: una grande opportunità...

Nel bene e nel male, il BSB ha sempre avuto un pregio: garantire a giovani promesse formatisi nei campionati di contorno chance importanti con una Superbike. Spesso e volentieri piloti di successo nel British Supersport, Superstock 1000 o 600 hanno l’opportunità di debuttare nel BSB con squadre di livello, spesso ufficiali. C’è chi sfrutta l’occasione, chi si perde, chi invece inspiegabilmente è costretto a compiere un passo indietro. Questo il caso di Lee Jackson.

JACKO 14

Laureatosi Campione britannico Superstock 600 nel 2012 con una Kawasaki schierata dalla scuola di Chris Walker, Lee Jackson successivamente ha avuto modo di passare alla Stock 1000 con il team Buildbase BMW. Proprio con la compagine di Stuart Hicken ha disputato le sue prime due stagioni (2015-2016) nel British Superbike, con risultati altalenanti, ma anche con qualche sprazzo velocistico di rilievo.

CADWELL PARK

Risultati che avevano permesso a “Jacko” di correre anche nel 2017 con una BMW, passando tuttavia allo Smiths Racing. Una stagione positiva in termini di performance espresse, impreziosita da un magico weekend vissuto a Cadwell Park: sul podio di Gara 2, autore in 1’26″478 del nuovo record sul giro. Sulla carta, un bel biglietto da visita per un 2018 della definitiva consacrazione…

RITORNO NELLA STOCK

Questo nei piani, ma in realtà Lee Jackson si era (inspiegabilmente) trovato senza più una Superbike. Non essendo un pilota pagante, non ha potuto far altrimenti che tornare nella Superstock 1000 sposando la causa FS-3 Racing Kawasaki. Una scelta, col senno di poi, lungimirante. In un campionato dove spesso è stato baluardo Kawasaki nelle posizioni che contano, l’originario di Lincoln ha vissuto un biennio felice che gli ha garantito il ritorno nel BSB per il 2020.

BSB DALLA PORTA PRINCIPALE

Quest’anno non soltanto Lee Jackson tornerà nel BSB, ma avrà modo di farlo correndo proprio con il team FS-3, nel frattempo diventata squadra di riferimento Kawasaki Motors UK nella serie. Alle volte è indispensabile compiere un passo indietro per avanzarne di due…