Jenny Tinmouth, la motociclista più veloce nella storia del Tourist Trophy, torna a correre nel circus del BSB: sarà al via della Superstock 1000 britannica.

Un graditissimo ritorno nel circus del British Superbike. Jenny Tinmouth, presenza fissa per più di un lustro nel BSB, si ripresenterà ai nastri di partenza della stagione 2020 del Pirelli National Superstock 1000 Championship, la Stock 1000 britannica. Tuttora la motociclista più veloce di sempre nella storia del TT, Jenny è riuscita a concretizzare questo suo ritorno in pista dopo qualche stagione di inattività.

JENNY NELLA STORIA

Jenny Tinmouth ha scritto pagine di storia nel motociclismo britannico. Dal 2011 al 2016 ha corso da titolare nel BSB, correndo addirittura nel biennio 2015-2016 con il team ufficiale Honda Racing UK. Parallelamente a questo impegno, vanta tuttora una serie di primati da rimarcare per il movimento del motociclismo “in rosa”. Nel 2010 è stata la prima motociclista a vincere una gara (seppur nella graduatoria “Cup”) del British Supersport a Silverstone, ma non solo. Con il suo giro a 119.945 mph (193 km/h di media) è la motociclista più veloce di sempre nella storia del Tourist Trophy, vantando un 4° posto al TT Zero 2010 quale miglior risultato.

RITORNO

Già in grado nel 2013 a Snetterton di marcare i primi punti per una ragazza nel BSB, Jenny Tinmouth quest’anno ripartirà dalla Superstock 1000 britannica. Grazie al team Phil Crowe Performance in partnership con Ashcourt Group, disporr di una competitiva BMW S1000RR. “Sono felice di tornare a correre“, afferma Jenny. “Proverò la moto il prossimo weekend a Jerez, spero vivremo insieme una grande stagione“. Per questo impegno Tinmouth ha intrapreso una raccolta fondi Go Fund Me e ha potuto contare su diversi suoi sponsor storici che la aiuteranno anche in questa occasione.