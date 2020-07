Honda Racing UK a Cadwell Park con la nuova CBR (VIDEO)

Test per Honda Racing UK a Cadwell Park con i fratelli Andrew e Glenn Irwin impegnati nello sviluppo della nuova CBR 1000RR-R per il British Superbike 2020.

A meno di un mese dall’esordio stagionale del BSB, il team Honda Racing UK è tornato in azione. Riprendendo un discorso lasciato in sospeso lo scorso mese di maggio, la squadra diretta da Havier Beltran ha proseguito lo sviluppo della nuova CBR 1000RR-R SP in configurazione British Superbike, ma anche Superstock 1000.

CADWELL PARK

Per questo shakedown, Honda Racing UK ha scelto Cadwell Park, suo tracciato di casa considerando che la propria base operativa è a pochi chilometri dal tracciato. In questa circostanza si sono rivisti in azione i fratelli Andrew e Glenn Irwin, attesi protagonisti del BSB 2020 con la nuova Fireblade. Presenti anche Davey Todd e Tom Neave, i quali difenderanno i colori della casa dell’ala dorata nel Pirelli National Superstock 1000.

ANDREW IRWIN SODDISFATTO

Artefice dell’unica vittoria Honda nel BSB 2019, Andrew Irwin si è mostrato soddisfatto dei progressi compiuti. “E’ stato bello tornare in pista a Cadwell Park!“, esclama Andrew Irwin. “Dall’ultimo test è trascorso un sacco di tempo, pertanto mi sentivo un po’ arrugginito nei primi giri. Devo ammettere che il team ha fatto dei grandi passi avanti nel frattempo. Per noi si è trattato soltanto del secondo test con la nuova moto, ma rispetto ai test in Spagna dello scorso mese di marzo la moto migliora di continuo“.

L’OPINIONE DI GLENN IRWIN

Reduce da un problematico 2019 passato a stagione in corso da Bournemouth Kawasaki a TAS BMW, Glenn Irwin si trova sempre più a proprio agio con la CBR 1000RR-R. “Inizialmente ero un po’ arrugginito, facevo persino fatica a mettere il ginocchio a terra… Scherzi a parte, è stato bello e abbiamo lavorato duramente nel corso della giornata. C’erano tante cose da provare, nuovi aggiornamenti compresi. Mi sono divertito e non vedo l’ora del prossimo test in programma“.

15.900 GIRI

Prima del Test ufficiale di Donington Park del 28 luglio prossimo, Honda Racing UK tornerà in azione per una sessione di prove private a Snetterton. Curiosità: la nuova CBR 1000RR-R nel BSB potrà viaggiare a 15.900 giri/min. Un dato frutto dei 15.150 del limitatore di serie più i 750 supplementari concessi dalla regolamentazione vigente del BSB.