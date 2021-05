BSB Test ad Oulton Park con il ritorno del pubblico

Domani la terza tappa del BSB Test Tour 2021 con tante tematiche d'interesse ad Oulton Park ed il gradito ritorno del pubblico per la prima volta dal 2019.

La terza tappa del “BSB Test Tour”, marcia di avvicinamento ad una stagione 2021 del British Superbike all’insegna di un progressivo ritorno alla normalità. Ad Oulton Park, tracciato che ospiterà il 25-27 giugno prossimi il primo round, domani 29 piloti del più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta si ritroveranno per un’ulteriore giornata di Test ufficiale MSVR. Non solo: in pista, ritroveranno il pubblico. Di questi tempi, una graditissima (grandiosa) notizia.

SI RIVEDONO GLI SPETTATORI IN PISTA

Per un campionato che della massiva partecipazione del pubblico ha fatto una delle ragioni di successo, ritrovare gli spettatori in pista è proprio quello che serviva. La campagna di vaccinazione di massa anti-COVID-19, combinata all’inizio della “Fase 3” con le progressive riaperture annunciate da Boris Johnson, consentiranno ad un contingentato pubblico di poter assistere in loco ai test di Oulton Park. Con un protocollo dettagliato, mascherine e distanziamento sociale, come giusto che sia. Per il BSB sarà il primo evento a “porte aperte” da un anno e mezzo a questa parte, trascorsi esattamente 577 giorni da quel 20 ottobre 2019, conclusivo round disputatosi a Brands Hatch. L’ultimo weekend con il pubblico in pista, in quell’occasione con più di 50.000 appassionati presenti per celebrare il neo-Campione Scott Redding. Una vita fa ormai…

RECUPERARE IL TEMPO PERSO

Se la presenza del pubblico arricchirà la giornata di Test, per squadre e piloti del BSB l’imperativo sarà quello di recuperare il tempo perso nella precedente tappa di Snetterton, con il maltempo a lasciare un’ora scarsa di attività in pista. C’è tanto da provare per tutti, lo testimonia il fatto che la stra-grande maggioranza delle squadre ha già programmato una giornata di prove supplementare in data 1 giugno a Knockhill, anticipando la conclusiva trasferta dei MSVR Test ufficiali di Donington Park.

RITORNI

Nel lotto dei 29 piloti del BSB attesi in pista ad Oulton Park figura il Campione in carica Josh Brookes, fuori gioco a Snetterton per l’infortunio (lieve) ad un dito dovuto alla rovinosa caduta nelle prove di Silverstone. Previsto anche il ritorno di Bradley Ray, al debutto stagionale con la BMW M 1000 RR dell’OMG Racing, con anche una guest star che figura nell’elenco dei presenti: Michael Dunlop, in questa circostanza con una BMW del DC Racing.

IL PROGRAMMA DEI TEST OULTON PARK*

10.30 – 11:30: Bennetts BSB Session 1

13.30 – 14.30: Bennetts BSB Session 2

16.05 – 17.00: Bennetts BSB Session 3

* Orari locali

ENTRY LIST BENNETTS BSB 2021

1- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

2- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

4- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

5- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR

7- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

11- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW S 1000 RR

12- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

13- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

14- Lee Jackson – FS-3 Racing – Kawasaki ZX-10RR

16- Andrew Irwin – Synetiq BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

20- Brad Jones – iForce Lloyd & Jones – BMW S 1000 RR

21- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

22- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

27- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000

28- Bradley Ray – Rich Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

40- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones – BMW M 1000 RR

44- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

46- Tommy Bridewell – Oxford Racing Ducati – Ducati Panigale V4 R

52- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

60- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

65- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10R

69- Rory Skinner – FS-3 Racing – Kawasaki ZX-10RR

74- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR

77- Kyle Ryde – Rich Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

79- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

83- Danny Buchan – Synetiq BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

88- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

95- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1