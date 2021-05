Il British Superbike riapre al pubblico: 4.000 spettatori (per ora)

Inizia la Fase 3 nel Regno Unito ed il British Superbike riapre le porte al pubblico: ammessi per il momento 4.000 spettatori per ogni singola giornata.

La partenza tardiva del British Superbike 2021 è motivata da una ragione di massima: tornare ad aprire le porte al pubblico. Impossibile per tutto l’arco della passata stagione, piacevole e graditissima realtà del presente. Come preannunciato dal premier Boris Johnson, la “Fase 3” dell’emergenza COVID-19 nel Regno Unito consentirà una progressiva riapertura degli eventi sportivi agli spettatori. BSB, chiaramente, compreso.

PORTE APERTE

In data odierna è arrivata l’attesa ufficialità a quanto già trapelato nelle scorse settimane. Dal 22 maggio prossimo, al di là della Manica le manifestazioni sportive torneranno ad ospitare il pubblico. Non è un caso che la finale di Champions League si giocherà a Wembley, così come la scelta del British Superbike di prender il via il 25-27 giugno prossimi ad Oulton Park. Ad oggi, fino ad un massimo di 4.000 spettatori per giornata saranno ammessi in pista, ma un ulteriore allentamento delle restrizioni potrebbe portare la serie ad avvicinare una “normalità” pre-pandemia.

VIA LIBERA DAI TEST

Come detto, in questo momento vi è la certezza che gli spettatori potranno presenziare agli eventi del calendario fino ad un massimo di 4.000 biglietti giornalieri venduti. Non soltanto per gli 11 round previsti per la stagione 2021, ma già dai Test ufficiali pre-campionato in programma ad Oulton Park (19 maggio) e Donington (8 giugno). Una cifra lontana dagli standard abituali del BSB (non meno di 30.000 spettatori/evento fino al 2019), ma di questi tempi è già di per sé una bellissima notizia.

PROTOCOLLO

Al fine di rispettare il distanziamento sociale, saranno limitati gli accessi ai circuiti. In primis, alle gare potranno assistere solo gli spettatori che avranno acquistato il biglietto in prevendita. Al loro arrivo, ci sarà un corretto deflusso del traffico fino all’area parcheggio, anche qui nel rispetto del distanziamento sociale. Prima di accedere in circuito, il personale MSV dietro uno schermo protettivo vidimerà il biglietto d’ingresso (via scanner), contestualmente verificando se lo spettatore sia dotato (ed indossi, ovviamente…) la mascherina.

NIENTE PIT WALK E PADDOCK APERTO

Non si è sottovalutato nulla nel protocollo definito da MotorSportVision comprensivo di ben 30 punti che accompagnerà lo spettatore fin dal suo arrivo in circuito. Purtroppo, come già previsto per un’eventuale riapertura lo scorso anno, non sarà previsto l’accesso al paddock e la classicissima pit walk che richiama sempre un pubblico delle grandi occasioni prima della disputa delle gare. Se ne riparlerà per i prossimi mesi, ma per il momento tornare ad ospitare il pubblico in pista è già un lusso…