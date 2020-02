BSB Test Jerez insieme alla British Talent Cup

Il British Superbike in Andalusia per le prove pre-campionato: il programma dei BSB Test Jerez 2020 insieme alla British Talent Cup.

BSB Test Jerez: per la seconda tornata di prove pre-campionato, il British Superbike farà tappa sul tracciato dell’Andalusia. Per la prima volta nella storia, l’impianto di Jerez de la Frontera ospiterà i test pre-campionato del più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta. Una premiere” di lusso anticipata dall’inaugurale uscita 2020 a Monteblanco, con l’attesa partecipazione di tutte le squadre e piloti.

TEST IN SPAGNA

Prima dei BSB Test Jerez in agenda dall’1 al 2 marzo prossimi, il British Superbike farà tappa a Monteblanco per tre giorni di prove dal 26 al 28 febbraio. Le squadre che prenderanno parte ad entrambe le sessioni di test potranno inoltre provare esclusivamente nella penisola iberica per ulteriori 4 giornate nel mese di marzo.

INSIEME ALLA BRITISH TALENT CUP

Il programma dei BSB Test Jerez prevede per ciascuno dei due giorni di prove quattro turni di prove, inframezzati da sessione riservate ai giovani della British Talent Cup. Quest’anno, nuovamente, la serie monomarca Honda NSF250R affiancherà infatti in alcuni round proprio il British Superbike.

IL PROGRAMMA DEI BSB TEST JEREZ

10.00 – 10.30: British Talent Cup Session 1

10.35 – 11.25: BSB Session 1

11.30 – 12.00: British Talent Cup Session 2

12.05 – 13.00: BSB Session 2

14.00 – 14.30: British Talent Cup Session 3

14.35 – 15.45: BSB Session 3

15.50 – 16.20: British Talent Cup Session 4

16.35 – 17.25: BSB Session 4

17.30 – 18.00: British Talent Cup Session 5