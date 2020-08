BSB Snetterton Prove 1: si rivede Danny Buchan

Danny Buchan (FS-3 Kawasaki) monopolizza la scena nelle prime prove libere del BSB British Superbike a Snetterton, secondo Kyle Ryde con la Suzuki.

Archiviato l’esordio stagionale vissuto a Donington Park, i protagonisti del British Superbike sono già tornati in azione per l’inaugurale sessione di prove libere del secondo round di scena a Snetterton. Sul tracciato di Norkolk i primi valori in campo riportano in auge Danny Buchan, mattatore delle FP1 rifilando distacchi considerevoli ai suoi più diretti inseguitori.

BUCHAN FA LA LEPRE

Competitivo nelle prove, ma non altrettanto concreto nelle tre manche di Donington (caduta di Gara 1 in primis), Danny Buchan è partito con il piglio giusto a Snetterton. Con il crono di 1’49″119 stampato nel finale si è appropriato della prima posizione delle FP1, lasciando il resto del gruppo a più di 1″. Un bel viaggiare per il portacolori Massingberd-Mundy FS-3 Kawasaki in una sessione, per certi versi, atipica: l’ex Campione britannico Superstock 1000 in fuga, tutti gli altri a stretto contatto, per quanto pagando oltre 1″ dalla vetta.

GLI INSEGUITORI

Se Buchan ha indovinato un giro pulito, per quanto a quasi 2″ dal primato in qualifica tuttora detenuto da Shane Byrne (1’47″143), gli altri accusano un gap significativo. A conferma di come l’exploit di Donington non sia stato frutto del caso, Kyle Ryde porta la prima Suzuki GSX-R 1000 del team Hawk/Buildbase al secondo posto davanti all’altra FS-3 Kawasaki di Lee Jackson, terzo a 1″011 dal proprio compagno di squadra. Le Honda CBR 1000RR-R, dominatrici a Donington, si confermano ad alti livelli in virtù del test privato effettuato a Snetterton il mese scorso: Andrew Irwin (scatterà ultimo in Gara 1) è quarto, il capo-classifica di campionato Glenn sesto. Tra di loro si è intromesso Christian Iddon, migliore tra i Ducatisti con Josh Brookes ottavo e Tommy Bridewell, complice un contrattempo nei minuti finali, undicesimo.

GLI ALTRI

Con il baby Ryan Vickers settimo e Jason O’Halloran nono con la prima McAMS Yamaha, Gino Rea al debutto con Buildbase Suzuki è tredicesimo a precedere Peter Hickman e Bradley Ray, troppo lontani dal gruppo che conta. La miglior BMW resta la #80 di Hector Barbera, decimo a completare la top-10 con i colori Rich Energy OMG Racing. Nella mattinata di domani le conclusive FP2 con, a seguire, le qualifiche ufficiali e la prima gara in programma nel weekend che assegnerà il “Races of Aces Trophy” destinato a chi totalizzerà più punti nelle tre manche.

Bennetts British Superbike 2020

Snetterton 300, Classifica Prove Libere 1

1- Danny Buchan – Massingberd Mundy Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – 1’49.119

2- Kyle Ryde – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.003

3- Lee Jackson – Massingberd Mundy Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.011

4- Andrew Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.123

5- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.209

6- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.229

7- Ryan Vickers – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.295

8- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.441

9- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 1.948

10- Hector Barbera – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 2.162

11- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 2.194

12- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 2.282

13- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.323

14- Peter Hickman – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 2.385

15- Bradley Ray – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 2.390

16- Luke Mossey – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 2.615

17- Jack Kennedy – Santander Salt TAG Racing – Yamaha YZF R1 – + 2.640

18- Joe Francis – Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR – + 3.494

19- Alex Olsen – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 3.597

20- Graeme Irwin – Team 64 Motorsport MET Healthcare – Kawasaki ZX-10RR – + 3.899

21- Tom Ward – Bike Devil – Kawasaki ZX-10RR – + 3.965

22- Taylor Mackenzie – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 4.182

23- Josh Owens – CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 4.187

24- Dan Linfoot – Santander Salt TAG Racing – Yamaha YZF R1 – + 4.449

25- Storm Stacey – GR MotoSport – Kawasaki ZX-10RR – + 5.723

26- Bjorn Estment – NP Motorcyles/Lextek – BMW S1000RR – + 7.175

27- Brian McCormack – The Roadhouse Macau Racing by ON-1 – BMW S1000RR – + 9.338