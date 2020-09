BSB Silverstone Qualifiche: Buchan pole, paura in pista

Qualifiche del BSB a Silverstone concluse anzitempo per uno spaventoso incidente con 6 piloti coinvolti alla Copse, scivolati sull'olio in piena traiettoria.

Momenti di apprensione a Silverstone, teatro del terzo round 2020 del British Superbike. Traditi dall’olio lasciato da una moto in pieno ingresso della Copse, 6 piloti sono finiti a terra ad alta velocità comportando la conclusione anticipata delle qualifiche.

PAUROSO INCIDENTE A SILVERSTONE

Un incidente a dir poco spaventoso. Ripartiti dopo un’iniziale bandiera rossa dovuta all’highside senza conseguenze fisiche di Graeme Irwin alla Brooklands, i concitati 10 minuti finali delle qualifiche hanno prodotto una caduta di gruppo paurosa. Giunti alla Copse, 6 piloti sono finiti a terra senza preavviso per la presenza dell’olio lasciato da una moto non inquadrata dalla regia.

6 PILOTI A TERRA

Lee Jackson, Hector Barbera, Alex Olsen, Taylor Mackenzie, Storm Stacey e Josh Owens sono i 6 piloti sfortunatamente coinvolti in questa carambola, con le moto finite a ridosso dei commissari. Inevitabile l’esposizione della bandiera rossa, con la direzione gara che ha deciso di concludere anzitempo le qualifiche con ancora 8 minuti da disputarsi.

BUCHAN IN POLE

Una decisione estrema, dovuta non soltanto alla presenza di olio in piena traiettoria, ma anche e soprattutto per soccorrere i piloti (e commissari) sfortunatamente coinvolti in questa carambola. Con la chiusura anticipata delle qualifiche, Danny Buchan (FS-3 Kawasaki) si è assicurato la seconda pole consecutiva dopo Snetterton. In vista di Gara 1, scatteranno dalla prima fila Josh Brookes e Jason O’Halloran, in seconda i fratelli Andrew e Glenn Irwin più Bradley Ray. In fondo al gruppo Tommy Bridewell, rallentato per tutta la giornata da problemi tecnici.

Bennetts British Superbike 2020

Classifica Qualifiche

1- Danny Buchan – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – 53.229

2- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.177

3- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.196

4- Andrew Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.206

5- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.232

6- Bradley Ray – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 0.244

7- Kyle Ryde – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.295

8- Lee Jackson – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.332

9- Hector Barbera – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 0.357

10- Luke Mossey – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 0.413

11- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.420

12- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.442

13- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.487

14- Alex Olsen – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 0.560

15- Joe Francis – Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR – + 0.576

16- Ryan Vickers – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.584

17- Peter Hickman – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 0.653

18- Taylor Mackenzie – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 1.046

19- Tom Ward – Bike Devil – Kawasaki ZX-10RR – + 1.079

20- Storm Stacey – GR MotoSport – Kawasaki ZX-10RR – + 1.405

21- Graeme Irwin – Team 64 Motorsport MET Healthcare – Kawasaki ZX-10RR – + 1.634

22- Josh Owens – CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 1.759

23- Bjorn Estment – NP Motorcycles/Lextek – BMW S1000RR – + 2.735

24- Brian McCormack – The Roadhouse Macau Racing by ON-1 – BMW S1000RR – + 2.796

25- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – senza tempo