Riparte il BSB British Superbike: primo round a Donington dal 7 al 9 agosto

6 round da agosto ad ottobre, 3 gare ciascuno, niente Showdown: il BSB British Superbike ripartirà dopo l'emergenza COVID-19 a Donington Park il 7-9 agosto.

Il BSB British Superbike riaccende i motori. Dopo una prolungata attesa, finalmente in data odierna il promoter MSVR ha reso noto il nuovo calendario della stagione 2020, successivo all’emergenza COVID-19. Nonostante la situazione attuale, MotorSportVision Racing è riuscita a metter insieme 6 differenti date da agosto ad ottobre, con qualche novità nel format di gara.

3 GARE, NIENTE SHOWDOWN

Per mantenere l’integrità del campionato e scongiurare l’ipotesi di round “back-to-back” in due weekend consecutivi, il BSB British Superbike 2020 disputerà complessivamente 6 round da 3 gare ciascuno. Si arriverà così a 18 gare complessive nel corso della stagione, rispetto alle 26 originariamente previste. Come anticipato nelle scorse settimane, non si disputerà tuttavia lo Showdown, play-off dei conclusivi 3 eventi riservati ai 6 migliori piloti della classifica. Con sole 6 tappe, sarebbe stata a dir poco una forzatura…

CALENDARIO

Tutte le gare saranno pertanto cruciali in ottica-campionato a cominciare dal primo round. Si partirà nel weekend del 7-9 agosto con le 3 gare sul tracciato “National” di Donington Park, anticipate da una giornata di test il 28 luglio prossimo. Successivamente spazio a Snetterton (21-23 agosto), Silverstone National (4-6 settembre) ed Oulton Park (18-20 settembre). Penultimo round a Donington Park, ma sul tracciato GP, dal 2 al 4 ottobre, finalissima confermata a Brands Hatch dal 16 al 18 ottobre prossimi.

PORTE APERTE

Come si può notare, si correrà esclusivamente su tracciati gestiti direttamente da MSVR. Mancano all’appello eventi come Knockhill, la trasferta extra-UK ad Assen o l’attesissima tappa a Cadwell Park che richiama sempre un gran numero di spettatori. A tal proposito, si cercherà di correre scongiurando il “porte chiuse”, come ribadito da Stuart Higgs. “Siamo ottimisti che saremo in grado di accogliere il pubblico in pista nel corso di questa stagione. Con i grandi spazi all’aperto nei circuiti scelti, ci sarà la possibilità di mantenere il distanziamento sociale. Stiamo lavorando con i circuiti per concordare protocolli che possano soddisfare le linee guida in materia, adattandoci di volta in volta alle decisioni governative.”

IL NUOVO CALENDARIO DEL BRITISH SUPERBIKE

7-9 agosto: Donington Park (National)

21-23 agosto: Snetterton

4-6 settembre: Silverstone (National)

18-20 settembre: Oulton Park

2-4 ottobre: Donington Park (GP)

16-18 ottobre: Brands Hatch (GP)