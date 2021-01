Nuovi orari, tre gare: ecco il programma del BSB 2021

I nuovi orari dei weekend di gara del BSB 2021: la gara sprint del sabato sui 3/4 della distanza delle due manche in programma domenica.

Undici round, tre gare a weekend ed un format rivisto delle qualifiche ufficiali. Il BSB 2021, come annunciato dal promoter MSVR lo scorso 23 dicembre, presenta diverse novità destinate a catalizzare l’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori. A distanza di qualche settimana dall’annuncio ufficiale, possiamo mostrarvi nel dettaglio come saranno effettivamente strutturati i weekend di gara.

3 GARE A WEEKEND

Come detto, la novità più importante riguarda la disputa di 3 gare per ciascuno degli 11 round previsti dal calendario. Un format mutuato dall’esperimento compiuto nella passata stagione, anche se con qualche modifica. Se le due manche di domenica (durata indicativa di 30 minuti ciascuna) restano confermate ai canonici orari delle 13:30 e 16:30 locali, la “Gara sprint” del sabato pomeriggio (17:00 orario britannico) adesso ha una sua durata effettiva. Nello specifico, 3/4 della distanza delle due gare di domenica. Per fare un esempio, se le due manche conclusive saranno articolate su 20 giri, sabato i piloti del BSB dovranno affrontarne 15 in Gara 1.

FORMAT

Prima della disputa delle gare, venerdì si scenderà in pista per le prime due sessioni di prove libere della durata di 40 minuti ciascuna in programma alle 13 e 16 locali. L’indomani conclusiva sessione di libere da 20 minuti nella primissima mattinata (9:30), a seguire le rinnovate qualifiche ufficiali di ispirazione MotoGP dalle 12:15. Al Q1 da 12 minuti presenzieranno i piloti classificatisi dal 13esimo posto in giù nella combinata delle prime due sessioni di prove libere. Di conseguenza, i migliori 3 saranno ammessi di conseguenza al decisivo Q2 (via alle 12:34), dove scenderanno in pista i primi 12 della combinata FP1-FP2. Secondo consuetudine, le qualifiche determineranno la griglia di partenza per la sola Gara 1, mentre nelle due successive lo schieramento verrà determinato in base alla classifica dei giri veloci della gara precedente.

ECCEZIONI

Questo programma subirà qualche modifica nei vari “Bank Holiday Weekend” dove il conclusivo giorno di attività è previsto il lunedì. In primis ad Oulton Park, round inaugurale del BSB 2021 nel fine settimana del 29-31 maggio prossimi.

IL PROGRAMMA DEL BENNETTS BSB 2021

Venerdì / 1° Giorno

13.00 – 13.40: Prove Libere 1

16.00 – 16.40: Prove Libere 2

Sabato / 2° Giorno

09.30 – 09.50: Prove Libere 3

12.15 – 12.27: Qualifiche Q1

12.34 – 12.46: Qualifiche Q2

16.00: Gara 1

Domenica / 3° Giorno

09.30 – 09.40: Warm Up

13.30: Gara 2

16.30: Gara 3