BSB 2020: Test invernali tra restrizioni e trasferte in Spagna

Per il BSB 2020 sono stati regolamentati i test invernali: poche giornate, ma buone di prove tra Spagna e Regno Unito nelle prossime settimane.

Da diverse stagioni a questa parte nel British Superbike il promoter MSVR ha regolamentato i Test privati di squadre e piloti, attuando diverse restrizioni. Il BSB 2020 non farà eccezione in tal senso, con alcune norme ratificate proprio nei giorni scorsi volte a limitare allo stretto indispensabile le attività in pista.

TEST PER TUTTI

L’intento, già manifestato lo scorso anno con la riduzione a sole 6 giornate di prove pre-season, è chiaro. Un team di seconda/terza fascia avrà le medesime chance di provare di un top team. Delle restrizioni studiate nel dettaglio, contestualmente cercando di limitare i costi.

PRE-SEASON

Nella pre-stagione del BSB 2020 saranno vietati tutti i test dal 1 gennaio al 26 febbraio, inaugurale giornata di Test ufficiali a Monteblanco. Piloti e team titolari non potranno scendere in pista con moto in configurazione BSB, anche se con centralina diversa rispetto alla MoTeC adottata dal campionato. Unica eccezione eventuali sostituzioni nel World Superbike.

TEST UFFICIALI

I piloti del BSB potranno così scendere in pista in questo periodo di tempo esclusivamente con moto in configurazione Superstock. Per i primi test ufficiali confermata la doppia-trasferta in Spagna tra Monteblanco (26-28 febbraio) e Jerez de la Frontera (1-2 marzo). Le squadre che prenderanno parte ad entrambe le sessioni di prove potranno successivamente testare per altri 4 giorni nel periodo compreso dal 3 al 15 marzo, ma esclusivamente su tracciati europei (Regno Unito e Irlanda esclusi).

TEST STAGIONALI

Dal 16 marzo al 16 ottobre, quindi a stagione BSB 2020 in corso, si potrà provare nel Regno Unito per un massimo di 12 giorni, compresi i test ufficiali MSVR. Test vietati sulla medesima pista che, nei 7 giorni successivi, ospiterà un weekend di gara del British Superbike. Conclusa la stagione 2020, si potrà invece provare liberamente nel periodo compreso dal 19 ottobre al 31 dicembre.