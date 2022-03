Record O’Halloran nei Test del British Superbike, ma occhio ai giovani

Nel segno del grande sconfitto della passata stagione si apre la pre-season del British Superbike 2022. Un ritrovato Jason O’Halloran, con un nuovo capo-tecnico al seguito ed una Yamaha R1 del team McAMS ulteriormente affinata, in 1’46″571 ha ritoccato il primato della pista nella conclusiva giornata di Test ufficiali MSVR a Snetterton 300. Un assalto al time attack fortemente voluto da parte dell’australiano che primeggia nella riepilogativa dei tre giorni di attività, lasciando a 72 millesimi il rientrante nel BSB Tom Sykes (veloce alla prima uscita con MCE Ducati), a 0″098 un competitivo Bradley Ray su Yamaha. Il tutto con un plotone di 15 piloti racchiusi in meno di 1″, secondo prassi e consuetudine nel British Superbike.

SEMPRE O’HALLORAN AL TOP

Rigenerato nel corso della prolungata sosta invernale, Jason O’Halloran ha iniziato a spron battuto il 2022. Al top ieri in 1’46″575, oggi si è riconfermato togliendo 4 millesimi al nuovo primato della pista per il BSB. Un gran bel viaggiare per un “O’Show” che inizia sempre alla grande, salvo poi perdersi nel corso della stagione. L’obiettivo per il 2022 è di non perdere questo smalto quando si apriranno le danze dello Showdown, contestualmente sfruttando i galloni (temporanei?) di capitano in McAMS Yamaha. Con il compagno di squadra nonché Campione in carica Tarran Mackenzie (autore di un gran giro oggi in 1’47″156 seppur a mezzo servizio…) non al meglio per il recente infortunio, O’Halloran vuole iniziare la stagione alla grande conquistando più Podium Credits possibili a scapito del proprio team-mate…

SYKES OK, DUCATI SI FERMA PRIMA

Se O’Halloran monopolizza la scena in termini di competitività assoluta, Tom Sykes al rientro nel British Superbike non ha affatto sfigurato. Anzi, certamente è andato meglio del previsto, adattandosi bene alla Panigale V4 R preparata secondo le specifiche BSB. Il secondo tempo siglato ieri lascia fiducia per il prosieguo della pre-season, tanto che il team MCE Ducati ha persino concluso i test in anticipo disertando l’ultima sessione. I tempi con Sykes e Brookes sono usciti fuori con facilità, trovando persino un set-up congeniale a sfruttare le Pirelli SCX, tra le noti dolenti emerse al box PBM nel corso del 2021. Sulla carta, l’iridato 2013 Superbike può già rientrare nel gruppo dei legittimi pretendenti alla vittoria sin dal primo round di Silverstone National in programma nel weekend del 16-17 aprile prossimi. Resta invece del lavoro da svolgere per l’altro rientrante di lusso Leon Haslam, con Lee Hardy Racing Kawasaki attardato in classifica (17°), senza tuttavia mai andare alla ricerca del tempo a sensazione.

GIOVANI LEONI BATTAGLIERI

Nel British Superbike l’equilibrio di massima è certificato da una top-15 racchiusa in meno di 1″, il tutto su un tracciato completo come Snetterton. Rettifilo da 300 orari, tratto guidato, settori stop-and-go, layout che ha esaltato due giovani leoni under-25 come Bradley Ray e Rory Skinner. Il primo è a tutti gli effetti ritrovato nel passaggio da BMW a Yamaha sempre con OMG Racing, archiviando i Test in terza posizione. Non da meno il 20enne Rory Skinner, con FS-3 Kawasaki il più veloce nella penultima sessione, portando a termine i test in piena top-5. Al secondo anno nel BSB il talentuoso motociclista scozzese può puntare in alto…

PROSSIMA TAPPA DONINGTON

Giovedì 31 marzo tutti i piloti del BSB ritorneranno in azione sul tracciato National di Donington Park per un’ulteriore giornata di test collettivi. Seguirà un’ulteriore uscita a Silverstone National (6-7 aprile), giusto a pochi giorni dal primo round di un’intensa stagione 2022 comprensiva di 33 gare ripartite in 11 round.

I TEMPI RIEPILOGATIVI DEI TEST BSB A SNETTERTON

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 1’46.571

2- Tom Sykes – MCE Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.072

3- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF R1 – + 0.098

4- Josh Brookes – MCE Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.115

5- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.164

6- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.540

7- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.585

8- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.743

9- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.746

10- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.821

11- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.836

12- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.936

13- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF R1 – + 0.954

14- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 0.986

15- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.995

16- Dan Linfoot – iForce BMW – BMW M 1000 RR – + 1.038

17- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.061

18- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.144

19- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.472

20- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.611

21- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.654

22- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.757

23- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.146

24- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.218

25- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 2.591

26- Luke Hopkins – Black Onyx Security Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 2.927

27- Dan Jones – iForce BMW – BMW M 1000 RR – + 3.115

28- Leon Jeacock – Specsavers Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.298

29- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.149

30- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 4.800

31- Joe Sheldon Shaw – NP Racing – BMW M 1000 RR – + 5.449

32- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 5.624

33- Sam Cox – NP Racing – BMW M 1000 RR – + 9.634