Giovani leoni del British Superbike: invasione di under 25

Tra i tanti luoghi comuni inerenti il British Superbike, un evergreen è rappresentato da valutazioni sul fatto che sia “il cimitero degli elefanti” o vi corrano esclusivamente “nonni” del motociclismo. Elementi che si scontrano con la realtà dei fatti. Per quanto il ricambio generazionale dei talenti d’oltremanica abbia subito un rallentamento, negli ultimi anni qualcosa si è mosso nel BSB. Lo testimonia il numero di giovani piloti al via della stagione 2022, con tanti under-25 e persino un paio di futuribili under-20 di prospettiva.

IL CAMPIONE DEL BRITISH SUPERBIKE? UN CLASSE ’95

Prima di scoprire i nuovi volti del British Superbike, doveroso rimarcare un fatto. Il Campione in carica altri non è se non Tarran Mackenzie, pur sempre un classe 1995. Conquistando il titolo da non ancora ventiseienne, un’età non propriamente da “dinosauro”.

GIOVANI LEONI E VECCHIE VOLPI

Nel BSB d’altronde è sempre stato così. Uno degli elementi d’interesse è rappresentato dal confronto tra i “giovani leoni” e le “vecchie volpi” del motociclismo britannico. I baby-piloti si confrontano con gli specialisti della Superbike d’oltremanica, maturando una proverbiale esperienza formativa in un campionato dall’elevato tasso di professionalità. Il solo fatto di battere i veterani del BSB, rappresenta per tutti loro un obiettivo, un traguardo da raggiungere per affermarsi tra i piloti professionisti di questo sport.

UNDER-20

Pensate a Rory Skinner. Nel 2019, dopo aver dominato il British Supersport (ed aver vinto ancor prima la British Talent Cup), aveva offerte ovunque. Mondiale compreso. Giusta o sbagliata che sia, decise di legarsi a Kawasaki UK per correre, con un contratto biennale in tasca, con FS-3 Racing nel BSB. Nuovamente avvicinato da una squadra del Mondiale Moto2, quest’anno tuttavia sarà nuovamente ai nastri di partenza della Superbike britannica da 20enne. Più giovane di lui Storm Stacey, al terzo anno con GR MotoSport Kawasaki, il quale esordì nel BSB addirittura da minorenne con una speciale deroga!

CRESCONO GLI UNDER-25

Storm Stacey e (soprattutto) Rory Skinner rappresentano i due casi più rappresentativi di questo processo di ringiovanimento del BSB. Tuttavia, non sono gli unici. Debutteranno nel 2022 Dan Jones (20 anni) e Liam Delves (21), senza scordarci dei ventunenni Luke Hopkins e Josh Owens. Ma non solo: Ryan Vickers, ingaggiato da FHO Racing BMW, da classe 1999 ha appena compiuto 23 anni. Va per i 25 invece Bradley Ray, che nel British Superbike ormai sembra un veterano…