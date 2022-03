MotoGP, Jorge Martin scuote Ducati: la “variabile impazzita” del mercato

Una vittoria, tre podi, quattro pole: Jorge Martin si presenta alla sua seconda stagione MotoGP con un bel biglietto da visita e grandi ambizioni: chiudere fra i primi quattro e conquistarsi un angolo di box factory per il 2023. Nei test invernali ha saggiato la nuova Ducati GP22, a Lombok ha rimediato tre cadute: “Forse stavo esagerando un po’… e sono caduto nell’ultimo settore. Ma ho la velocità“. Un bel gioiellino per la Casa di Borgo Panigale che potrebbe però provocare un po’ di instabilità sul mercato.

Massimo equilibrio nella stagione MotoGP 2022

Il Mondiale 2021 si è chiuso con tre Ducati sul podio di Valencia, 2° gradino per Jorge Martin. Ai nastri di partenza del nuovo campionato la Desmosedici sarà ancora la moto da battere? I test Irta sono da prendere con le pinze, il primo vero banco di prova sarà la gara del Qatar, un circuito dove il motore desmodromico potrà esprimersi al meglio sul lungo rettilineo di poco più di un chilometro. “Penso che sarà un anno con la massima uguaglianza. Ecco perché sarà così importante finire le gare sempre davanti“, spiega il pilota del team Pramac Racing a ‘Mundo Deportivo’. “Gli altri si sono fatti avanti, ma anche la Ducati. Non abbiamo ancora il massimo potenziale della nuova moto, soprattutto per il motore, ma quando lo troveremo avremo di nuovo una moto top“.

Jorge Martin mira in alto

Il 2021 ha regalato grandi soddisfazioni sportive a Jorge Martin, ma gli ha anche mostrato i rischi del mestiere. L’infortunio di Portimao lo ha costretto a restare a casa per alcuni mesi, “la sfida più difficile della mia vita e l’ho vinta“. Al rientro dalla pausa estiva ha dato il meglio di sé, con la prima vittoria arrivata al Red Bull Ring. Dal punto di vista personale il madrileno dovrà lavorare sulla costanza ed evitare errori, ha concentrato l’attenzione sul suo stile di guida e studiato i video di Jorge Lorenzo per rubargli qualche segreto. “Basta non andare oltre il limite nei momenti meno opportuni, accontentandosi di un 5° o 6° posto quando non è giornata. Devo imparare a gestire il successo, l’euforia rischia di farti commettere errori“.

Sarà una stagione tirata non solo in pista, ma anche dentro i motorhome delle squadre, perché i contratti di quasi tutti i piloti sono in scadenza. Jorge Martin vuole un posto nel team Ducati factory e dovrà vincere la sfida con Enea Bastianini, Luca Marini e Jack Miller. Tutto dipenderà dai risultati e, qualora l’obiettivo non dovesse andare in porto, si dice pronto a cambiare livrea pur di entrare in una squadra factory. “Il mio obiettivo principale è andare alla Ducati ufficiale. Ma se per qualsiasi motivo ciò non dovesse accadere, ascolteremo le offerte degli altri team“.

