MotoGP, Enea Bastianini: primo regalo Ducati, risposta a Jorge Martin

Enea Bastianini parla alla vigilia del secondo Test MotoGP 2022. Dopo il "tempone" di Sepang Ducati gli fornirà una nuova carena aerodinamica.

Enea Bastianini arriva al test MotoGP di Mandalika reduce dal miglior crono stanziato in Malesia. Il pilota del team Gresini Racing si è rivelato il più veloce nella prima uscita preseason del 2022, attirando subito l’attenzione di Gigi Dall’Igna. A sua disposizione una Ducati GP21 con le ultime specifiche dell’anno scorso, ma presto arriverà la nuova carena aerodinamica.

Bastianini alla vigilia del secondo test

L’arrivo a Lombok ha consentito al ‘Bestia’ di prendersi un attimo di relax prima di ritornare ai box. Domani prenderà il via il secondo test MotoGP ufficiale, tre giorni fondamentali per trovare conferme e perfezionare il feeling con la Desmosedici. “Qui in Indonesia fa abbastanza caldo, le prove in Malesia sono andate abbastanza bene, ho subito ritrovato le sensazioni di Jerez. Poi è cambiata la temperatura e l’umidità, nel secondo giorno abbiamo dovuto cambiare qualcosa, abbiamo lavorato bene. Ora siamo qui in Indonesia, che è una pista nuova per tutti – ricorda Enea Bastianini -. Un circuito divertente, ci sono tanti punti e cambi di direzione veloci, poche staccate che a me piacciono. Sarà una pista che mi piacerà, poi lo scopriremo domani“.

Test MotoGP a rischio pioggia

Le previsioni meteo preannunciano qualche pioggia passeggera, sarà un’altra occasione utile per testare le Michelin da bagnato e raccogliere dati importanti. “In caso di pioggia gireremo lo stesso perché dobbiamo provare anche sul bagnato. Se asciutto dovremo cercare di capire se abbiamo le stesse sensazioni della Malesia e di Jerez. In tal caso significherebbe che abbiamo un’ottima base che possiamo sfruttare per tutto il Mondiale. Stiamo comunque parlando di piste “calde”, poi magari quando le temperature caleranno ci sarà qualche aggiustamento da fare. Penso che abbiamo un team solido che lavora bene“.

La sfida Bastianini-Martin

Non sono previste novità sul prototipo MotoGP di Enea Bastianini. Almeno fino al primo week-end del Qatar, dove potrebbe arrivare una gradita sorpresa da Ducati… “Credo che avremo la stessa moto (in Indonesia, ndr), se arriverà qualcosa forse solo dal Qatar. La carena nuova speriamo di averla per Losail“. Nei giorni scorsi non sono mancate piccole schermaglie a distanza tra il romagnolo e Jorge Martin… “Con lui è una bella sfida, ognuno ha l’obiettivo di battere tutti. Il mio obiettivo è puntare sempre alla top-5 senza pensare troppo ai suoi risultati“.