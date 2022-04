Bradley Ray vola nel British Superbike ad Oulton Park

Sul podio e contendente alla vittoria (con gran spreco in Gara 2…) a Silverstone, per il ritorno sul gradino più alto del podio di Bradley Ray nel British Superbike sarà questa la volta buona? Ad Oulton Park, tracciato dove nell’ormai lontano 2017 conquistò il suo primo podio in carriera nel BSB, l’attuale portacolori RICH Energy OMG Racing Yamaha è letteralmente volato nel corso delle prime prove libere del “May Day Bank Holiday Weekend“. Con il crono di 1’33″736 siglato nella mattinata non soltanto si è garantito il passaggio diretto al Q2, ma contestualmente ha ritoccato il primato ufficioso della pista.

RAY-TROVATO NEL BRITISH SUPERBIKE

Dopo una serie di stagioni tra alti e bassi, “Telespalla” sembra esser tornato ai livelli di quella sua magica stagione 2018. Tutt’uno con la Yamaha R1 del team OMG Racing, ha messo in mostra un gran potenziale velocistico nei test invernali, arrivando a Silverstone con la concreta chance di vincere una Gara 2 persa per un proprio errore sul più bello. Giunti ad Oulton Park con il primato nella giornata di test pre-evento, Ray si è preso la leadership delle FP1 con un tempo rimasto imbattuto nella seconda sessione, complice anche qualche sporadico scroscio di pioggia che ha disturbato il regolare svolgimento delle attività.

SI RIVEDE LEE JACKSON

L’unico in grado di avvicinarsi al crono-monstre di Brad Ray è stato il vincitore della Riders’ Cup 2021 Lee Jackson, secondo con un gran giro in 1’33″905 siglato nelle FP2. Al top del secondo turno, il portacolori FS-3 Kawasaki ha preceduto nella combinata delle due sessioni Peter Hickman (FHO Racing BMW), Tommy Bridewell (Moto Rapido Ducati), Jason O’Halloran (con l’unica McAMS Yamaha) e con l’altra FS-3 Kawasaki del 20enne Rory Skinner. Si migliora anche il mattatore di Silverstone Glenn Irwin, settimo con l’unica Honda qualificatasi direttamente per il Q2 insieme a Christian Iddon (Buildbase Suzuki) e Leon Haslam (VisionTrack Kawasaki).

BROOKES E SYKES AL Q1

“Pocket Rocket“, nonostante una scivolata questa mattina alla Lodge, rientra tra i 12 eletti del Q2 in compagnia di Danny Buchan (SYNETIQ BMW by TAS), Ryan Vickers (FHO Racing BMW) e Kyle Ryde (OMG Racing Yamaha). Tra gli illustri esclusi spiccano eccome i due piloti MCE Ducati: Tom Sykes è 15°, Josh Brookes 17°. Su un tracciato dove, solitamente, le Ducati Panigale V4 R volano…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Oulton Park, Classifica Prove Libere 1+2

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’33.736

2- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.169

3- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.592

4- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.616

5- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.666

6- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.794

7- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.796

8- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.977

9- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.179

10- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.231

11- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 1.249

12- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.320

13- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.362

14- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.440

15- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 1.468

16- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.489

17- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 1.577

18- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.882

19- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.021

20- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.142

21- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.281

22- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 2.764

23- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.217

24- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.285

25- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 3.494

26- Bjorn Estment – Catfoss Suzuki by Powerslide – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.899

27- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 3.959

28- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 4.182

29- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 4.310

30- David Johnson – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 4.692

31- Conor Cummins – Milenco by Padgetts Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 5.327

32- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 5.630