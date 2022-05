Jason O’Halloran quinto vincitore nel British Superbike 2022

Otto gare finora disputate del British Superbike 2022, cinque differenti vincitori. Dopo Glenn Irwin, Bradley Ray, Lee Jackson e Kyle Ryde, in Gara 2 a Donington Park National è arrivato il turno di Jason O’Halloran. Il portacolori McAMS Yamaha, scontato un sofferto inizio di stagione nel processo di adattamento alla R1 in configurazione 2022, ha avuto la meglio sulla distanza rispetto al capo-classifica di campionato Ray con Jackson a completare il podio.

IL RITORNO DI O’HALLORAN NEL BRITISH SUPERBIKE

A tutti gli effetti “O’Show” ha vinto di strategia, massimizzando il proprio pacchetto tecnico a disposizione. Lasciato sfogare il rivale Bradley Ray nella prima parte di gara, al giro di boa della contesa ha colmato il gap di 1″3, sferrando contestualmente l’attacco decisivo per il primato. Da quel momento in avanti l’australiano ha gestito la situazione, festeggiando così la prima affermazione del 2022, la sedicesima in carriera nel British Superbike.

BRADLEY RAY RESTA LEADER

Soffrendo (come spesso gli capita) sulla distanza, in ogni caso Bradley Ray con il secondo posto ha conservato e consolidato la propria leadership nella generale. A maggior ragione, considerando le disavventure dei suoi più diretti avversari. Dapprima del proprio compagno di squadra e vincitore di Gara 1 Kyle Ryde, scivolato alla McLeans al sesto giro quando si ritrovava alle sue spalle, successivamente il ritiro per un problema tecnico di un arrabbiatissimo Glenn Irwin. Senza di loro, Lee Jackson (FS-3 Kawasaki) ha ribadito la sua proverbiale costanza di rendimento con un più che positivo terzo posto, confermandosi una splendida realtà del BSB.

LOTTA FURIBONDA PER IL QUARTO POSTO

Fuori anche per un proprio errore Tommy Bridewell (scivolato alla McLeans), irriconoscibili gli alfieri MCE PBM Ducati (Josh Brookes decimo, Tom Sykes undicesimo), la vera lotta di questa Gara 2 si è registrata nel confronto per il quarto posto. In un confronto-a-quattro senza esclusione di colpi, Peter Hickman (FHO Racing BMW) ha avuto ragione in volata di Leon Haslam (VisionTrack Kawasaki) con il rientrante Campione in carica Tarran Mackenzie (McAMS Yamaha) a seguire. Nel tardo pomeriggio per tutti nuova chance con la terza e conclusiva gara in programma nel fine settimana.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Donington Park National, Classifica Gara 2

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 26 giri in 28’51.309

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.563

3- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 6.398

4- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 13.913

5- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 14.141

6- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 15.846

7- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 16.288

8- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 16.774

9- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 17.492

10- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 18.929

11- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 19.341

12- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 26.523

13- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 27.737

14- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 35.196

15- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 36.970

16- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 37.039

17- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 37.402

18- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 38.756

19- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 53.522