British Superbike da fotofinish a Donington: Ryde vince per 0″038

Si è dovuto ricorrere al fotofinish per determinare il quarto differente vincitore in sette gare finora disputate nel British Superbike 2022. Kyle Ryde per soli 38 millesimi di secondo ha avuto ragione in volata di Jason O’Halloran, il tutto al culmine di un’avvincente Gara 1 sui saliscendi di Donington Park. Meteora del Mondiale Supersport, ritrovato in questi ultimi anni nel BSB, il portacolori RICH Energy OMG Racing è salito sul gradino più alto di un podio tutto Yamaha completato da Bradley Ray, terzo rafforzando la sua leadership in campionato.

SUPER VOLATA DEL BRITISH SUPERBIKE

In puro stile British Superbike, non sono mancate le emozioni in una gara “sprint” articolata sulla distanza di 20 giri del layout National. Alla sfuriata iniziale di Bradley Ray, all’ottavo giro gli ha risposto il proprio compagno di squadra Kyle Ryde, involatosi al comando con un deciso sorpasso alla Roberts Chicane. Se per il #77 la vittoria sembrava una mera formalità, ad impensierirlo ci ha pensato un ritrovato O’Halloran con un rush finale da antologia. Dapprima al terz’ultimo giro con un bel sorpasso su Ray alla Redgate, alla conclusiva tornata con un doppio-tentativo non finalizzato tra l’Old Hairpin e la conclusiva chicane. Il fotofinish ha consegnato a Ryde il terzo hurrà in carriera nel BSB, ritrovando una vittoria che gli mancava da un biennio a questa parte (Silverstone 2020).

YAMAHA DOMINA

Come emerso nelle prove, la R1 resta la moto da battere in quel di Donington con Ryde, O’Halloran e Ray sul podio, senza scordarci del Campione in carica Tarran Mackenzie decimo al rientro e non al meglio della condizione fisica. Agli avversari restano le briciole e poco più: Lee Jackson (FS-3 Kawasaki) quarto ha preceduto Glenn Irwin (Honda Racing UK) in rimonta, con Christian Iddon buon sesto con la superstite Buildbase Suzuki.

DUCATI ARRETRA NEL BRITISH SUPERBIKE

Tutt’altra vita in casa Ducati con Tommy Bridewell (Moto Rapido) che resta a galla con l’ottava posizione, mentre in casa MCE PBM si raccoglie soltanto qualche punticino. Dopo buone qualifiche, Tom Sykes non è andato oltre l’undicesimo posto, mentre Josh Brookes ha vinto soltanto il duello per il tredicesimo posto con Chrissy Rouse. Un bilancio in passivo anche per Leon Haslam, rallentato da problemi elettronici irrisolti nel corso della gara tanto da effettuare una sosta ai box per cercare di capirci qualcosa. Domani a Donington le restanti due gare in programma nel fine settimana.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Donington Park National, Classifica Gara 1

1- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 20 giri in 22’09.645

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.038

3- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.143

4- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.306

5- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 5.908

6- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 6.246

7- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 7.401

8- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 8.152

9- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 8.278

10- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 10.659

11- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 12.351

12- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 16.217

13- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 18.100

14- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 23.263

15- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 29.719

16- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 34.141

17- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 34.723

18- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 34.872

19- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 36.522

20- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 37.138

21- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 45.739

22- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 46.700

23- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1’00.367