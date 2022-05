Il British Superbike ritrova il numero 1 in pista

Per il terzo appuntamento stagionale il British Superbike fa tappa sul tracciato National di Donington Park ritrovando in pista il suo Campione in carica. Assente nei primi due round, Tarran Mackenzie è tornato in azione con la R1 del team McAMS Yamaha, mostrando per la prima volta in un weekend di gara il #1 conquistato nella passata stagione.

IL RITORNO DI TAZ NEL BRITISH SUPERBIKE

Superato un inverno problematico con due distinti infortuni, Tarran Mackenzie nella mattinata ha finalmente ricevuto il via libera dalla commissione medica per risalire in sella. Seppur non ancora al 100 % dal recente infortunio alla caviglia, “Taz” ha portato a termine 15 giri nel corso delle FP1, non andando oltre il 15esimo riferimento cronometrico. Sulla carta si prospetta un weekend tutto in salita per il figlio d’arte che, proprio a Donington Park, sarà atteso alla sua prima wild card nel Mondiale Superbike tra un paio di mesi.

YAMAHA E KAWASAKI PROTAGONISTE

Per quanto concerne la graduatoria dei tempi, davanti a tutti spicca in ogni caso una R1, nello specifico la #77 in configurazione 2021 condotta da Kyle Ryde. Il portacolori RICH Energy OMG Racing in 1’05″820 ha preceduto di 85 millesimi il vincitore di Gara 3 ad Oulton Park Lee Jackson (FS-3 Racing Kawasaki), con l’asse da queste due squadre riproposto in terza e quarta posizione rispettivamente con il capo-classifica di campionato Bradley Ray ed il 20enne Rory Skinner. Sesto Peter Hickman con la prima BMW a precedere Jason O’Halloran e Tommy Bridewell (miglior Ducatista), con Glenn Irwin nono e reduce da una trionfale North West 200. Inizio al ralentì invece per gli attesissimi Tom Sykes (MCE Ducati) e Leon Haslam (VisionTrack Kawasaki), rispettivamente undicesimo e quattordicesimo aspettando le FP2 del pomeriggio.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Donington Park National, Classifica Prove Libere 1

1- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’05.820

2- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.085

3- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.238

4- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.317

5- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.439

6- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.462

7- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.515

8- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.559

9- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.641

10- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.722

11- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.868

12- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.929

13- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.961

14- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.049

15- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.308

16- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 1.419

17- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 1.421

18- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.477

19- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.496

20- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.653

21- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 1.801

22- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.900

23- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.978

24- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.010

25- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.028

26- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 2.594

27- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.773

28- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.494

29- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.889

30- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 4.960

