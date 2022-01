British Superbike 2022: confermate le 3 gare a weekend

Per il British Superbike 2022 non cambierà il format dei weekend di gara: sempre 3 gare a weekend, 33 in tutto compreso lo Showdown.

Format che piace non si cambia. Contestualmente allo “Showdown” istituito dal 2010 a questa parte, il British Superbike 2022 riproporrà per il terzo anno consecutivo il format delle 3 gare a weekend. Una formula che produrrà ben 33 gare nell’arco di una stagione caratterizzata da 11 round.

3 GARE A WEEKEND

I cosiddetti “triple header” erano consuetudine nel BSB degli anni scorsi, ma soltanto in sporadici appuntamenti stagionali. Nello specifico, l’ultima della main season e per il gran finale di stagione. Nel 2020, complice la pandemia COVID-19 ed i soli 6 round previsti dal calendario, le 3 gare a weekend sono state adottate come una soluzione d’emergenza, garantendo così l’integrità di un campionato con complessivamente 18 manche da disputarsi. Un esperimento piaciuto e ripetuto per tutta la stagione 2021, trovando conferma per il terzo anno di fila.

PROGRAMMA

Per il 2022 il programma pertanto non cambierà. Sabato, nel tardo pomeriggio, si disputerà Gara 1, con la griglia di partenza definita in base ai verdetti delle qualifiche e 3/4 della distanza delle due gare di domenica. Per quest’ultime due, lo schieramento verrà definito in base alla graduatoria dei giri veloci della manche precedente.

RESTA LO SHOWDOWN

Trova conferma chiaramente anche lo Showdown, play-off dei conclusivi 3 round della stagione riservati ai migliori 8 piloti emersi dai primi 8 appuntamenti stagionali. Le tre tappe finali 2022 si disputeranno ad Oulton Park (24-25 settembre), Donington Park (1-2 ottobre) e Brands Hatch (15-16 ottobre).

