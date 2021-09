Tarran Mackenzie “Asso” del British Superbike a Snetterton

Tarran Mackenzie vince anche Gara 3 del British Superbike a Snetterton rispondendo agli assalti di Tommy Bridewell nei 5 giri dopo il restart.

In un’elettrizzante corsa sprint di soli 5 giri dovuta alla bandiera rossa esposta per lo spaventoso volo di Danny Buchan nella prima frazione di gara, Tarran Mackenzie si afferma come l’Asso del British Superbike a Snetterton. Con due primi ed un secondo posto nelle tre manche, il 25enne scozzese di casa McAMS Yamaha si assicura non soltanto un posto per lo Showdown con una tappa d’anticipo, ma anche il trofeo “Race of Aces”, manifestazione che annovera nel proprio albo d’oro nomi altisonanti del calibro di Mike Hailwood, Giacomo Agostini e Wayne Gardner.

5 GIRI DOPO IL BOTTO

Di fatto in questa Gara 3 Taz ha dovuto fare i conti con un combattivo Tommy Bridewell e con… la bandiera rossa. Al nono giro del primo start, il cedimento del propulsore della BMW di Danny Buchan in pieno Bentley Straight con annessa caduta, perdita d’olio coinvolgendo anche gli incolpevoli Lee Jackson e Andrew Irwin, ha comportato l’inevitabile interruzione della contesa. Al restart con soli 5 giri da effettuare, Mackenzie ha risposto colpo-su-colpo agli affondi di Bridewell, avendo la meglio soltanto al photofinish per un’inezia: 48 millesimi!

VERSO SILVERSTONE

Qualificatosi aritmeticamente per lo Showdown, Mackenzie sfiderà nei play-off di fine stagione lo stesso TB46 ed suo il compagno di squadra nonché capo-classifica Jason O’Halloran, terzo e non altrettanto incisivo al restart come al primo via. Si è messo in mostra altresì Gino Rea, quarto con la Buildbase Suzuki davanti agli altri due Ducatisti Christian Iddon (5°, a sua volta qualificato per lo Showdown) e Josh Brookes (6°). Tra pochi giorni si torna a correre sul tracciato (corto) di Silverstone, con di fatto una lotta apertissima per rientrare tra gli 8 eletti dello Showdown. Al riguardo, la sfida è soprattutto tra Glenn Irwin, Lee Jackson, Bradley Ray e Josh Brookes, poker dalla settima alla decima posizione racchiusa in soli 20 punti, con 75 in palio nel fine settimana…

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Snetterton 300, Classifica Gara 3

1- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 5 giri in 9’09.255

2- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.048

3- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.952

4- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.152

5- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.322

6- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.515

7- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 1.790

8- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 2.516

9- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 2.620

10- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 4.138

11- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 5.317

12- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 6.463

13- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 7.469

14- Luke Stapleford – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 9.473

15- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 9.871

16- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 10.303

17- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 12.024

18- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 16.162

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.