Rea e Suzuki si ripetono per un British Superbike 2021 apertissimo

Gino Rea con Suzuki vince anche Gara 3 a Donington Park, ma la corsa al titolo 2021 del British Superbike è apertissima: i primi 4 racchiusi in 21 punti!

Con l’inizio dello Showdown, la stagione 2021 si sta rivelando una delle più imprevedibili, impronosticabili ed avvincenti del British Superbike. Alla luce di una rocambolesca e piovosa Gara 3 vinta nuovamente da Gino Rea su Buildbase Suzuki, la classifica in vista della finalissima in gara tripla di Brands Hatch proietta quattro piloti in corsa per il titolo racchiusi in soli 21 punti. Con Tarran Mackenzie costretto al ritiro per un inconveniente tecnico, adesso si sono rifatti sotto nell’ordine Jason O’Halloran (a 10 punti), Christian Iddon (-15) e Tommy Bridewell (-21). Con l’aritmetica che tiene in gioco anche Danny Buchan e Peter Hickman, distanziati rispettivamente di 66 e 68 lunghezze dalla vetta.

SOTTO IL DILUVIO

L’attesa della conclusiva gara del weekend di Donington Park è stata a tutti gli effetti infinita, complice uno scroscio di pioggia che ha allagato la pista in prossimità dello start. Una volta partiti con 15 giri da disputarsi, ben presto la corsa ha preso la sua fisionomia in un riproporsi dei valori in campo di Gara 1: Gino Rea pretendente #1 alla vittoria, Christian Iddon competitivo, Lee Jackson a sua volta in uno stato di grazia.

FUORI MACKENZIE

Se ben presto questo terzetto ha preso il largo, sono bastati due giri per registrare il primo colpo di scena con inevitabili ripercussioni nella corsa al titolo. Tarran Mackenzie, comodamente in piena top-5, rallenta senza preavviso per un problema tecnico alla propria R1. Uno zero pesantissimo, che consente al compagno di squadra O’Halloran (8°) di rifarsi sotto in campionato, oltre che ai Ducatisti Iddon (2°) e Bridewell (4°) di sfruttare l’occasione.

ANCORA REA

In tutto questo Gino Rea, come in Gara 1, ha fatto valere le sue proverbiali doti di guida in condizioni di scarsa aderenza, frutto dei suoi trascorsi nel Motocross. Dopo ieri, ha calato la seconda vittoria in carriera e stagionale per il team Buildbase Suzuki, battendo nel finale Christian Iddon con Lee Jackson a completare il podio. Tra due settimane, a Brands Hatch, il gran finale, per un British Superbike all’insegna dell’imprevedibilità.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Donington Park, Classifica Gara 3

1- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – 15 giri in 26’54.981

2- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 2.635

3- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 8.610

4- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 41.557

5- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 54.092

6- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 58.052

7- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 1’01.016

8- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 1’08.487

9- Joe Francis – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 1’08.917

10- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1’17.813

11- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1’20.259

12- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1’24.824

13- Naomichi Uramoto – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1’35.770

14- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 1’37.652

15- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 1’38.144

16- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1’45.812

17- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 1’47.239

18- Joe Sheldon Shaw – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 1’49.037

19- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1’53.592

20- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – a 1 giro

21- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – a 1 giro

22- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – a 1 giro

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.