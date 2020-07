Giornata di Test ufficiali MSVR del British Superbike sul tracciato National di Donington a 10 giorni dal primo appuntamento stagionale.

British Superbike, si riparte! L’attesa è finita: aspettando il weekend di gara del 7-9 agosto prossimi, è in programma un gusto “antipasto”. Sul tracciato National di Donington Park, tutti i protagonisti del più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta si ritroveranno per una giornata di Test ufficiale pre-evento. Un’occasione per togliersi un po’ la ruggine di dosso, ma anche per trovare gli automatismi in base alle normative vigenti di contenimento del contagio COVID-19.

MOTO IN PISTA

Di fatto per la stra-grande maggioranza di squadre e piloti non sarà un ritorno in pista in termini assoluti. Nelle scorse settimane tutti (o quasi) hanno affrontato dei test sulle piste d’oltremanica, spendendo 1 (o più) dei 5 giorni di test stagionali concessi dal regolamento. Di fatto nel tempo a disposizione sul tracciato National si lavorerà per trovare il miglior set-up in ottica-gara, considerando che tra 10 giorni si farà sul serio con il primo weekend di gara e ben 3 gare in programma.

PROTAGONISTI

Con il Campione 2019 Scott Redding passato al World Superbike, il favorito sulla carta risponde al nome di Josh Brookes. Confermatissimo in VisionTrack PBM Ducati, il Campione 2015 sarà affiancato da Christian Iddon con Ducati che farà nuovamente affidamento su Tommy Bridewell, schierato dal team Moto Rapido. Yamaha risponde con la nuova R1 2020 schierata soprattutto dal team McAMS con Jason O’Halloran e Tarran Mackenzie, Kawasaki con il FS-3 Racing punta forte su Danny Buchan, mentre BMW ha ulteriormente sviluppato la S1000RR condotta da Brad Ray e Tarran Mackenzie (TAS Racing) più Peter Hickman (Smiths Racing). Curiosità riposta verso il debutto della nuova Honda CBR 1000RR-R che ha già macinato chilometri nei giorni scorsi con i fratelli Andrew e Glenn Irwin. Per la Fireblade 2020 si tratterà di una corsa contro il tempo, ma nel BSB come sempre non è mai detta l’ultima parola…

IL PROGRAMMA DEL TEST A DONINGTON NATIONAL

(Orari locali di martedì 28 luglio)

09.00 – 09.30: British Supersport/GP2 Sessione 1

09.35 – 10.15: BSB British Superbike Sessione 1

10.20 – 10.50: National Superstock 1000 Sessione 1

10.55 – 11.25: British Supersport/GP2 Sessione 2

11.30 – 12.10: BSB British Superbike Sessione 2

12.15 – 12.45: National Superstock 1000 Sessione 2

13.15 – 13.45: British Supersport/GP2 Sessione 3

13.50 – 14.30: BSB British Superbike Sessione 3

14.35 – 15.05: National Superstock 1000 Sessione 3

15.10 – 15.40: British Supersport/GP2 Sessione 4

15.45 – 16.25: BSB British Superbike Sessione 4

16.30 – 17.00: National Superstock 1000 Sessione 4