Marco Simoncelli: quando per essere personaggio non servivano i social

L’ultimo eroe sociale… ma non social. Marco Simoncelli ci ha lasciato prima del boom di Facebook, Instagram e WhatsApp. Oggi sarebbe un grande campione e probabilmente avrebbe milioni di followers. All’epoca i social network erano agli arbori. Se un giornalista voleva fargli un’intervista e qualche foto divertente, prendeva un appuntamento con lui, andava a casa sua a Coriano e trascorreva un’oretta con lui. Si beveva un’aranciata, si scambiavano quattro chiacchiere e si giocava con i suoi splendidi cani. In questo articolo tre foto scattate nella primavera del 2008, quando Marco Simoncelli gareggiava nel Mondiale 250.

Sono passati, in fondo, pochi anni ma per certi aspetti sembra un’eternità. Marco Simoncelli era simpaticissimo ed estremamente disponibile con tutti.

Il 2008 era iniziato in modo un po’ particolare, con una Gilera non ufficiale. Il Sic però era riuscito a guadagnarsi, sul campo, una moto più evoluta ed a vincere poi il titolo mondiale. Nonostante i successi era rimasto umile, non si era montato la testa, era il classico bravo ragazzo a cui tutti volevano bene.

Corsedimoto ha dedicato uno splendido libro al Sic “58”, la favola illustrata del piccolo Marco. I 18 disegni sono stati realizzati da Noemi Parente, una giovanissima artista pugliese, una matita inedita e fresca. Fumettista ed illustratrice, Noemi riesce a fare rivivere i sogni di un ragazzo innamorato delle moto e che vuole diventare un campione. Le tavole sono state realizzate con una tecnica particolare.

Il libro è stato curato da Elisabetta Lubrani, il testo è di Fabio Fagnani.

