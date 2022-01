Il Galateo Social: storie di moto in vetrina al Museo Enzo Ferrari

Il prestigiosissimo Museo Enzo Ferrari a Modena ha ospitato la presentazione de "Il Galateo Social" scritto da Stefano Bergonzini. Un altro grande successo per CDM Edizioni

Ex addetto stampa di Valentino Rossi e molti altri personaggi della moto e del motorismo, Stefano Bergonzini è da poche settimane in libreria con “Il Galateo Social“. E’ il primo libro di comunicazione che affronta i grandi temi imposti dal ripensamento degli stili di vita che stiamo affrontando da 3 anni a questa parte. L’opera è stata presentata in una sede prestigiosissima, il Museo Enzo Ferrari di Modena. Per un giorno mondi diversi, moto e auto, si sono idealmente uniti nel segno della passione e dei social, un elemento sempre più determinante nella società e nella comunicazione moderni.

Di cosa parla Il Galateo Social

Il libro è già un piccolo caso editoriale, visto il successo di diffusione che ha avuto nei primissimi giorni di distribuzione. E’ disponibile sulle principali piattaforme on line e in libreria. Il Galateo Social tratta con ironia e leggerezza i principali argomenti dell’attualità Social che presto entreranno nel main stream come la moneta complementare. Ma anche la necessità di fare impresa mettendo al centro l’uomo e il territorio, il potere crescente dei consumatori consapevoli. Oppure progetti per muoversi senza inquinare, ma anche il come vestirsi sexy per un evento o per una conference call.

Un lungo cammino

Incalzato dalle domande di Veronique Blasi e dai numerosi giornalisti intervenuti alla presentazione, Stefano Bergonzini ha spiegato che : «Tra la sede del mio Studio e il Museo Enzo Ferrari ci sono 250 metri. Per percorrerli e arrivare qui a raccontarvi del mio libro e della mia storia ho impiegato 25 anni. Il Galateo Social è un condensato di esperienze di vita, ogni riga è stata pensata, scritta e riscritta perché potesse rimanere, come Il Bon Ton di Lina Sotis, il Week End Postmoderno di Pier Vittorio Tondelli o il Cafonal di Roberto d’Agostino. Il Galateo Social è un manuale da tirare fuori al momento opportuno, quando serve l’idea giusta per comunicare. E’ una miniera di idee che si conclude con 100 proposte per utilizzare le risorse del Next Generation EU e cambiare in meglio l’Italia, che nessuno aveva ancora provato a scrivere».

La natura dei social: creati per unire non per dividere

Stefano Bergonzini si è soffermato anche sull’uso distorto che dei social viene fatto sempre più frequentemente. “Quando Marc Zuckerberg il 4 febbraio del 2004 mise in rete la prima versione di The Facebook lo slogan di presentazione fu: rimani in contatto con le persone della tua vita. L’altro tema era il poter corteggiare le belle ragazze con il famoso -mi piace-. Io credo che i Social Network abbiano avuto tanto successo proprio per questo. Restare in contatto e sapere di persone che non puoi frequentare in presenza. In tempi di pandemie continue questo è un fattore fondamentale, sopratutto per il lavoro. Quindi non litigate sui Social ma usateli in modo elegante e pensato per stare in contatto con le persone che contano nella vostra vita”.

Un altro successo di CDM Edizioni

Pubblicato dalla CDM Edizioni di Certaldo (FI) a cura di Elisabetta Lubrani e con la prefazione di Paolo Gozzi, Il Galateo Social è arrivato in libreria sulla scia di “Come ho progettato il mio sogno”, scritto da Adrian Newey, uno tra i più grandi tecnici della storia della F1 e delle competizioni. Stefano Bergonzini ha fondato nel 1996 a Modena la prima agenzia di comunicazione della MotorValley che ha sede di proprietà nell’elegante complesso La Corte di Viale Virginia Reiter. Un’area dove nel ‘900 è nato e si è sviluppato il mito della velocità. E’ stato addetto stampa competizione di Aprilia Racing con i piloti Valentino Rossi, Loris Capirossi e Tetsuya Harada. Nella auto ha lavorato per Maserati Corse con Andrea Bertolini e Michael Bartels. Oggi dirige un avviato Studio con esperti collaboratori nelle diverse aree: Social Network, Stampa, Radio e Tv.