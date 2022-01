Libro novità: Il Galateo Social che sboccia dal mondo delle moto

Il massmediologo Stefano Bergonzini, ex addetto stampa di Valentino Rossi, ci insegna ad usare i social. Le 100 idee web per cambiare il mondo e noi stessi

“Stefano, perchè non apri un’agenzia di comunicazione tutta tua?” Gianluca Montiron, artefice dei trionfi Aprilia con Max Biaggi e poi diventato team manager in MotoGP, quel pomeriggio del 1998 nei box del circuito di Buenos Aires, fece scoppiare l’inconsapevole scintilla di una storia di grande successo. Stefano Bergonzini, modenese, allora addetto stampa della marca di Noale, il consiglio lo ha raccolto davvero. Dopo aver lavorato accanto a grandi campioni e in grandi team moto e auto, ha creato “la prima agenzia di comunicazione della Motor Valley, prima ancora che il termine fosse inventato”. Giornalista, massmediologo, Stefano Bergonzini ha capito prima di molti che social e web sarebbero diventati motore di grandi progetti in tutti campi. 25 anni dopo quella volta in Argentina, questa storia di successo è raccontata nella 160 pagine de “Il galateo social”. Il libro (prezzo 16€) è disponibile nei principali negozi on line e nelle librerie fisiche.

Una miniera di notizie

Il libro affronta, con la dovizia del manuale e il fascino leggero e ironico del romanzo, temi che orienteranno il mainstream nei prossimi anni. Come la moneta complementare, il metaverso, la necessità di fare impresa orientata più all’uomo che al profitto, l’esigenza di aria pulita, luce, bellezza e felicità. Il potere crescente dei consumatori consapevoli, i progetti per muoverci senza inquinare,

cioè argomenti chiave del vivere odierno.

Come si usano i social?

“Il Galateo Social” è una vera miniera di notizie, con i suggerimenti di un professionista. Bergonzini ci spiega come scrivere un post efficace, gestire una pagina Facebook, vendere con Instagram, apparire al meglio in una conference call o durante lo Smart Working, organizzare la produzione di un video o di una serie web. Il libro illustra come fare una diretta su Instagram, vestirsi in modo sexy per presentare un evento, stanare alcuni falsi miti e luoghi comuni della sostenibilità e del mee too che ci vengono proposti e ai quali spesso aderiamo passivamente. Un manuale pieno di aneddoti su personaggi come Rocco Casalino, Carlo Pernat e Valentino Rossi. Che si chiude con le 100 idee per il Next Genaration EU e il Green Deal. Il Galateo Social è un testo prezioso per chi cerca idee nuove per comunicare in questi difficili tempi.

Nella scia di Adrian Newey

Pubblicato dalla CDM Edizioni a cura di Elisabetta Lubrani e con la prefazione di Paolo Gozzi, “Il Galateo Social” arriva in libreria sulla scia del grande successo di “Come ho progettato il mio sogno”, scritto da Adrian Newey, uno tra i più grandi tecnici della storia della F1 e delle competizioni.

Libro novità: “Il Galateo Social”, come comunicare con successo. Disponibile su Amazon