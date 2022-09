Corsedimoto presenta “58” alla Giornata Mondiale Fair Play

Importante appuntamento per gli amici di Corsedimoto e gli appassionati di sport. In occasione della serata dedicata “alla Giornata Mondiale del Fair Play” verrà presentato per la prima volta San Marino “58”, la favola illustrata di Marco Simoncelli, pubblicato da CDM Edizioni. La serata è in programma questa sera, mercoledì 7 settembre 2022, alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle nella Repubblica di San Marino. Saranno presenti i Capi di Stato di San Marino, le Autorità istituzionali e sportive.

Si aprirà il sipario dell’atteso evento sammarinese con gli Inni e la presentazione ufficiale dell’Inno Fair Play del CNSFP con musiche di Paul Gordon Manners e dell’interprete della canzone Fair Play Fabrizio Pregnolato. Un momento speciale e particolare sarà dedicato dunque alla memoria del SIC. L’editore Paolo Gozzi (direttore di Corsedimoto) e la curatrice dell’opera Elisabetta Lubrani presenteranno “58”. Seguirà la Cerimonia di premiazione dei vari Premi Fair Play e quello alla carriera sarà conferito all’ex pilota Alex De Angelis.

“58” è un racconto disincantato che ripercorre alcune delle sue imprese indimenticabili in una favola illustrata sospesa tra sogno e realtà. Il volume è animato da 18 tavole realizzate con una tecnica originale dall’illustratrice Noemi Parente. Il SIC trasmette al piccolo Marco la sua grinta e la sua determinazione, elementi che lo caratterizzavano in pista. “58” è un libro che fa sognare ad occhi aperti tutti coloro che, grandi e piccoli, inseguono un sogno.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri