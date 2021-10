58 arriva in libreria, che favola questo Marco Simoncelli

Arriva in libreria “58”, una favola illustrata dove il SIC accompagna il piccolo Marco in un’avventura sospesa tra sogno e realtà

Da oggi è disponibile nelle librerie fisiche e on line “58”, libro illustrato ispirato al mito di Marco Simoncelli. Non è una delle numerose opere che sono state dedicate all’indimenticabile campione di Coriano, ma un racconto disincantato che ripercorre alcune delle sue imprese in una favola illustrata sospesa fra sogno e realtà.

La trama

Marco è un bambino che sogna di diventare campione del mondo. Il SIC lo prende per mano, lo accompagna in pista, e con la sua inimitabile ironia gli indica la strada per coltivare il suo talento e raggiungere il suo sogno. Un libro che fa sognare ad occhi aperti tutti coloro che, grandi e piccoli, inseguono l’obiettivo della vita. Ma soprattutto racconta la vera indole di Marco Simoncelli a chi non ha avuto la possibilità di conoscerlo o ammirarlo in pista. Il SIC trasmette al piccolo Marco la sua grinta e la sua determinazione, elementi che lo caratterizzavano in pista. Lo fa con quella dolcezza, ironia e purezza che lo hanno reso un personaggio capace di varcare i confini del motociclismo.

Copertina donata alla Fondazione Simoncelli

A dieci anni di distanza dalla scomparsa, avvenuta il 21 ottobre sulla pista di Sepang durante il GP della MotoGP, Marco Simoncelli rivive in un racconto scritto da Fabio Fagnani e animato da 18 tavole realizzate dall’illustratrice Noemi Parente. La parte visuale è realizzata con una tecnica originale e accompagna il racconto come fosse un film. L’immagine di copertina, che vedete qui sotto, è stata donata alla Fondazione Marco Simoncelli e sarà esposta nel museo.

Gli autori

58 è scritto da Fabio Fagnani (Milano, 1992). Docente di Comunicazione alla Scuola Fondazione Ikaros, collabora con alcune importanti riviste e periodici del settore moto. Ha pubblicato: Roberto Baggio, il Divin Codino (2019, seconda edizione 2021), Le Leggende del Motociclismo (2020) e Steve Jobs (2021). Le illustazioni portano la firma di Noemi Parente, artista giovanissima (è nata in Puglia nel 2000). Vive a Roma, dove studia fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics. Dal 2020 le sue vignette ed illustrazioni si intrecciano all’attivismo nell’ambito della violenza di genere, del femminismo e dei diritti sociali.

CDMEdizioni

“58”, pag. 56, formato 24x24cm, tutto a colori, è il secondo libro della collana “Campioni” dopo “In Testa, la biografia di Jonathan Rea” uscito nel 2019. La grafica dell’opera è stata curato da Babol Communication, sotto la supervisione di Elisabetta Lubrani, curatrice e responsabile del progetto. CDMedizioni è la media house che pubblica questo sito, oltre a MattiaPascal piattaforma che propone critiche letterarie, commenti “senza confini”, e articoli di moda e lifestyle.

