Valentino Rossi in yacht: relax prima della grande decisione

Valentino Rossi e la 'lady' Francesca Novello si sono concessi una gita in yacht al largo della costa marchigiana. Riapre il Fan Club dopo il lockdown.

Con la stagione MotoGP 2020 che prenderà il via a metà luglio non ci sarà tempo per le vacanze, quindi Valentino Rossi approfitta del week-end del 2 giugno per una gita in barca. Insieme a Francesca Sofia Novello e ad un ristrettissimo numero di amici si è concesso un po’ di relax al largo della costa marchigiana. A darne notizia è la bella modella milanese dal suo account Instagram, dove posta alcuni scatti che sicuramente faranno piacere ai suoi fan. Dopo la quarantena di coppia a Tavullia, l’intesa fra il Dottore e la Franci procede a gonfie vele. Ora che il rapporto di coppia ha beneficiato di una lunga pausa lontana dagli impegni professionali, il progetto del matrimonio è solo questione di tempo.

Nei prossimi giorni Valentino Rossi dovrebbe aggiungere un altro tassello importante per la sua vita professionale. Quasi sicuramente annuncerà il rinnovo di contratto con Yamaha Petronas SRT per il 2021. L’accordo con Iwata è ormai sancito, non resta che studiare i dettagli con i vertici della squadra malese. Sarà probabilmente la sua ultima stagione in MotoGP prima dell’addio definitivo al Motomondiale. Tra i progetti a breve termine le gare endurance con le auto. Un’avventura che il popolo giallo sembra voglia seguire come ha sempre fatto nel corso della carriera del nove volte iridato. Intanto anche dal suo Fan Club ufficiale presto arriveranno sorprese.

La sede storica nella roccaforte di Tavullia ha finalmente riaperto al pubblico. Nei giorni scorsi anche il suo Bar-Pizzeria si è rimesso in moto dopo il lockdown. “Finalmente siamo aperti, nel rispetto delle norme del governo italiano. Vi aspettiamo e siamo pronti a rivelarvi una sorpresa che mi ha emozionato e vogliamo emozionare anche voi. E’ solo questione di poco, ci divertiremo ragazzi“. Per Misano è previsto un doppio appuntamento nella stagione MotoGP 2020. La situazione sanitaria è in deciso miglioramento e non si esclude che una rappresentanza del Fan Club di Valentino Rossi sia presente con il suo solito calore.