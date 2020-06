Valentino Rossi e Francesca: sapore di sale… sapore di matrimonio

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello immortalati in un romantico bacio al tramonto sullo yacht. Un quadretto dall'evidente sapore di matrimonio.

Questa estate non ci sarà tempo per le vacanze, a causa del serrato calendario della MotoGP, quindi meglio approfittarne adesso. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, come quasi ogni week-end dopo il lockdown, si concedono una gita sullo yacht del Dottore in compagnia di qualche amico più ristretto. Tra un allenamento in moto da cross e un altro in pista è tempo di mare anche per il nove volte iridato, quando mancano meno di tre settimane all’inizio del Mondiale.

Ancora presto per pensare al rinnovo di contratto? Di certo la trattativa sembra ben avviata con Petronas SRT, magari l’annuncio potrebbe arrivare proprio nel week-end di Jerez. Sarebbe anche la coronazione di un piccolo sogno, dove andrebbe a chiudere la carriera al fianco del suo amico Franco Morbidelli. Nei progetti di Valentino Rossi e Francesca però sembra esserci anche dell’altro e lambisce la sfera privata. Sempre più innamorati e inseparabili, dopo la quarantena insieme è maturata l’idea di convolare a nozze, anche se resta incerta la data. Intanto quel bacio in barca alle luci del tramonto sembra quasi una promessa di matrimonio.

Il campione di Tavullia nei giorni scorsi si è recato sul circuito di Pomposa insieme ad alcuni allievi della VR46 Academy. Dopo le sessioni di prove si sono lanciati in un mini Gran premio in cui tutti i partecipanti si sono ritirati per problemi tecnici. La vittoria non poteva che andare al 41enne della Yamaha.