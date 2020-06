Superbike in chiaro su Sky, il palinsesto della stagione 2020

Dopo la pausa forzata, il Mondiale Superbike riparte il 2 agosto a Jerez. Diretta della stagione 2020 su Sky Sport MotoGP, il palinsesto.

Il Mondiale Superbike riparte il 2 agosto. Dopo il primo round australiano e la lunga pausa forzata, le derivate di serie riaccenderanno i motori sul tracciato di Jerez de la Frontera. Sky Sport MotoGP annuncia la trasmissione in chiaro del campionato WorldSBK: tutti i round confermati saranno in diretta sul canale 208. Sarà possibile vederli anche su Sky Go e Now TV, mentre per alcune gare sarà garantita la diretta anche su TV8.

Per quanto riguarda le voci al commento del campionato 2020 delle derivate di serie, si prosegue nel segno della continuità. Dopo l’anno d’esordio al microfono della Superbike e il primo round della stagione a marzo, Edoardo Vercellesi continuerà a raccontare le 3 classi del Mondiale WSBK. Insieme a lui Max Temporali, che oltre a commentare le gare proverà in pista le SBK da corsa.

IL CALENDARIO