Valentino Rossi e alcuni allievi della VR46 Academy si sono allenati sul circuito di Pomposa. Il Dottore vince dopo il ritiro degli sfidanti.

Valentino Rossi e gli allievi dell’Academy proseguono l’intensa fase di preparazione in vista della stagione MotoGP. Stavolta lo scenario non è il Ranch di Tavullia né lo sterrato per le moto da cross o i circuiti di Misano e del Mugello. La tribù VR46 si è esercitata in una giornata di prove sul piccolo tracciato di Pomposa, nel Ferrarese.

Presenti Niccolò Antonelli, Mattia Pasini, Pecco Bagnaia, Stefano Manzi, insieme a Valentino Rossi che non si sono risparmiati. A vincere non poteva che essere il gran maestro Valentino, che ha rincorso Paso per buona parte della gara. Assenti gli altri ragazzi dell’Academy che hanno invece partecipato ad un evento rally, dove era presente anche Fabio Quartararo. Costretti al ritiro per problemi tecnici Pecco, Manzi e Paso che porgono la vittoria al Dottore su un piatto d’argento. Il 41enne continua a girare anche dopo la bandiera a scacchi. Rientrato ai box ci scherza su: “Sono punti importanti per il campionato”.

Dopo il lockdown Valentino Rossi ha ripreso ad allenarsi senza sosta, ad eccezione di qualche giornata di relax a mare. A meno di tre settimane dall’inizio del Mondiale sembra davvero in ottima forma per affrontare un calendario che metterà tutti a dura prova. A giudicare dall’umore e dall’entusiasmo la firma con Yamaha Petronas SRT sembra davvero una questione di dettagli e giorni.

Foto e Video: Facebook @Circuito di Pomposa