Luca Marini: “Senza Valentino Rossi la MotoGP sarebbe diversa”

Luca Marini e altri ragazzi dell'Academy sulle auto da Rally a Ciocco, in Toscana. Una passione per le 4 ruote trasmessa da Valentino Rossi?

Valentino Rossi ‘school’, non solo per le due ruote. Il campione di Tavullia pare abbia trasmesso la sua passione per il rally anche ai giovani allievi della VR46 Academy. Oggi Franco Morbidelli, Andrea Migno, Celestino Vietti e Luca Marini sono impegnati in una sessione di prove a quattro ruote in un evento organizzato dallo sponsor WithU. Presente anche Fabio Quartararo: “Questa è la prima volta che guido un’auto da rally… Penso sia meglio non parlare di quanto accaduto al simulatore“.

L’evento si è svolto a Ciocco, in Toscana, e ha anche riunito Franco Morbidelli, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Andrea Migno e Celestino Vietti, con il famoso rallyman Dani Sordo, pilota ufficiale Hyundai nel World Rally Championship. In programma, una sessione di simulazione prima di prendere il volante di un i20 WRC 2020 per uno shakedown e un run di 3 chilometri, prima di lasciare la parola a Dani Sordo su un ritmo necessariamente molto più veloce. Piccolo fuoripista per il giovanissimo Celestino Vietti: “Bene fino alla terza curva del secondo giro, lì è andata un po’ peggio. Come al solito ho fatto un casino dei miei, però la prendo come viene“.

Non molto tempo fa Luca Marini ha dato prova della sua passione e bravura con le quattro ruote alla 12 Ore del Golfo. In quell’occasione ha gareggiato insieme al fratello Valentino Rossi e all’amico Alessio Salucci su una Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing. Stavolta il pilota Moto2 viaggia sullo sterrato in un’esperienza indimenticabile. “Bello e divertente guidare una Hyundai, un’auto molto reattiva“. Per lui si prospetta un 2021 ancora nella classe di mezzo, dal momento che il mercato piloti MotoGP sembra “impazzito”. La speranza è di poterlo vedere almeno per una stagione insieme al fratello sulle piste della Top Class. “La sua intenzione è di continuare a correre – ha detto a Sky Sport -, una MotoGP senza Vale sarebbe molto diversa“.

Video: Instagram @vr46ridersacademy