Marco Melandri adesso porta in pista i VIP: che divertimento!

Marco Melandri dà vita alla Melandri VIP Experience, una giornata per far scoprire le due ruote ad amici ed atleti di altri mondi.

Melandri VIP Experience, una giornata a due ruote all’insegna della spensieratezza. Un progetto fortemente voluto dall’ex pilota MotoGP e Superbike Marco Melandri, realizzato sul Motodromo di Castelletto di Branduzzo assieme anche ad atleti di altri sport. Un modo per far scoprire anche a loro il mondo delle moto.

Tra i nomi di chi è sceso in pista segnaliamo Ignazio Moser, ex ciclista professionista, ora lanciato nel mondo della moda. Oppure Jeremias Rodríguez, già grande appassionato di fuoristrada ed al debutto in pista. Non è mancato anche Filippo Magnini, nuotatore pluricampione del Mondo, direttamente dalla piscina dove sta preparando Tokyo 2021.

Si sono alternati ai manubri stretti anche Marco Comollo (speaker di radio 105) e Omar Fantini (discoradioit), ex colonna portante di Colorado e ZeligOff. Tutti e due fin da subito hanno dimostrato di avere già un buon livello.

Non era la prima volta in pista nemmeno per Alessandro Trolli, più conosciuto come ‘Rollo’ de “Gli Autogol”, tra più importanti influencer in Italia.

Infine un grande Michele Canninstrato, vincitore di Masterchef All Stars. Un’alternanza tra manubri e pentole, per una giornata finita proprio in quest’ultimo settore, con sfide a suon di omelette…

“Fantastico vedere tutti i ragazzi scendere dalla moto con un sorriso che usciva dal casco” ha dichiarato Marco Melandri. “Da molto tempo che lavoro a questo progetto e finalmente è partito. Tutti si sono divertiti un sacco ed hanno messo a terra il ginocchio, era la mia missione!”

“Devo ringraziare Gianluca Nannelli che mi ha aiutato tantissimo forte della sua esperienza con i bimbi piccoli. Scesi dalla moto ci siamo sfidati ai fornelli a colpi di omelette. Tantissime risate, guidati da un grande della cucina come il Cannibale! Non vedo l’ora di far scoprire il mio mondo a nuovi amici.”