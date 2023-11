Mirko Gennai tra i volontari “Dalla tuta da moto a quella da fango”

Tanti pensano che i ventenni di oggi siano superficiali, viziati e sfaticati invece sono spesso dei ragazzi volenterosi e dal cuore immenso. In precedenza abbiamo raccontato la storia di Gabriele Giannini che ha regalato un sorriso ai ragazzi disabili (leggi qui). Ora quella di Mirko Gennai che dopo avere partecipato al galà per il terzo posto nel Mondiale Supersport 300 è andato a fare volontariato tra gli alluvionati della Toscana, a Campi Bisenzio.

“L’alluvione non mi ha toccato in prima persona ma è avvenuta a mezz’ora da casa mia – racconta Mirko Gennai a Corsedimoto – non aveva convolto dei miei amici o i miei parenti però mi sono sentito lo stesso di andare a dare una mano. Sono andato a Campi Bisenzio davanti al Comune e c’erano tanti ragazzi, tutti ventenni. Sono rimasto stupito perché non c’erano degli adulti o del personale preposto, magari sarà stato altrove, non so. Lì eravamo tutti giovani e con tanta voglia di aiutare. Ci hanno diviso in gruppi. Prima siamo andati a liberare due cantine nelle case di alcuni anziani poi dove c’era un’attività economica. Lì siamo stati a pulire e liberare dal fango dalle 11 alle 17. Non ho mai fatto tanta fatica in vita mia ma che soddisfazione!”.

Cosa hai provato?

“Qualcosa d’indescrivibile. C’era gente che aveva perso tutto o quasi. All’inizio era disperata ma poi quando abbiamo pulito è tornata a sorridere ed era contenta assieme a noi. Per me è stato bellissimo riuscire ad aiutare delle persone in difficoltà. Molti credono che i ventenni di oggi siano dei gran sfaticati invece quando c’è da darsi da fare sono i primi a scendere in campo. Io sono passato dalla tuta da moto a quella da fango ma è stata esperienza molto intensa: sono felice di averla vissuta”.

Appena qualche giorno prima avevi partecipato alle premiazioni del World Superbike a Jerez.

“È stato molto emozionante essere presente assieme a tutti i piloti più forti del Mondiale Superbike e ricevere i complimenti da loro. Avrei preferito essere al posto di Buis quindi di venire premiato come Campione del Mondo ma ci proverò il prossimo anno. Nel 2024 cambio moto, team e darò l’assalto al titolo Mondiale: il mio obbiettivo è quello per poi approdare al WorldSSP nel 2025″.

Foto social Mirko Gennai