Fabio Quartararo è impaziente di finire una stagione molto negativa e e di concentrarsi sul 2024. In questo senso, il primo appuntamento importante è il test a Valencia in programma per martedì 28 novembre. Lì capirà se la Yamaha ha fatto dei progressi rispetto al deludente test a Misano e in generale rispetto a un’annata che gli ha generato tanta frustrazione.

MotoGP, Quartararo a Sepang con fiducia

In questo weekend la MotoGP affronta il terzultimo gran premio del calendario, si corre in Malesia e i lunghi rettilinei potrebbero mettere in difficoltà la Yamaha. Ma Quartararo non si preoccupa di questo, spera di raccogliere informazioni utili per il futuro.

Il campione MotoGP 2021 si approccia a questo weekend con ottimismo: “Sepang è un circuito particolarmente adatto per capire meglio dove possiamo progredire, tenendo già a mente il 2024, che non è così lontano. Ovviamente cercheremo di ottenere i migliori risultati possibili nelle ultime gare, ma dobbiamo anche prepararci al meglio per il prossimo anno. In generale, sono abbastanza soddisfatto di come stanno andando le cose. Solitamente facciamo fatica verso fine stagione, ma quest’anno stiamo andando bene e vogliamo continuare così“.

Yamaha lavora per il futuro: parla Jarvis

Lin Jarvis è fiducioso di riuscire a consegnare a Quartararo una moto più competitiva nel 2024 e ha ribadito a Speedweek che ci saranno novità: “È ovvio che dobbiamo migliorare la M1 in aerodinamica, motore e telaio. Il test a Sepang sarà molto importante, il punto chiave per vedere i progressi fatti dopo l’inverno. Ce la stiamo mettendo tutta e trasferiremo gran parte dello sviluppo in Europa, perché lì i tempi di risposta sono più veloci e c’è maggiore esperienza in determinati settori, come aerodinamica e motore. Siamo al lavoro, stiamo accelerando“.

Il managing director Yamaha ha rivelato l’intenzione della casa di Iwata di sviluppare maggiormente in Europa, una mossa importante per il futuro. L’obiettivo è tornare al top in MotoGP e anche convincere Quartararo a firmare il rinnovo del contratto in scadenza a fine 2024: “Le trattative sul futuro si svolgeranno nel primo terzo di stagione, il periodo fino ad Assen sarà critico. Credo che Fabio baserà la sua decisione su diversi aspetti. Innanzitutto valuterà lo sviluppo e la competitività della moto 2024. In secondo luogo i piani di sviluppo per il 2025 e 2026. Saranno fondamentali i progressi fatti e le idee, i concetti e gli impegni garantiti per i prossimi anni. Inoltre, in vista del test di Sepang, ci sarà più chiarezza sulla ristrutturazione della nostra organizzazione“.

Foto: Yamaha