MotoE, Eric Granado e LCR insieme anche nel Mondiale 2024

Il sodalizio continua anche l’anno prossimo. Eric Granado e la squadra di Lucio Cecchinello rinnovano la collaborazione anche per il Mondiale MotoE 2024. Per il pilota brasiliano, appena la terza conferma ufficiale dopo Ferrari e Finello, si tratterà del terzo anno con i colori LCR, squadra con cui ha ottenuto i suoi migliori risultati. Nel 2022 ha chiuso da vice-campione con cinque vittorie ed altri tre podi, quest’anno ha ottenuto quattro podi in totale di cui una vittoria. Sia per Eric Granado che per LCR l’obiettivo è più che scontato anche nella prossima stagione.

Granado-LCR ancora insieme per il titolo

“LCR per me è come una famiglia” è il primo commento entusiasta del 27enne di San Paolo. “Sono felice di cominciare un’altra stagione insieme. Abbiamo già lottato per il campionato, sarà anche l’obiettivo per il 2024.” In linea con Eric Granado chiaramente anche Lucio Cecchinello, che conterà di nuovo sul pilota brasiliano per puntare in alto nel Mondiale MotoE. “Abbiamo ottenuto grandi risultati insieme in questi ultimi due anni” ha sottolineato il team principal di LCR E-Team. “Ora vogliamo il massimo, il potenziale c’è. [Granado] si allinea molto bene allo spirito LCR ed è un pilota veloce. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione 2024!”

Foto: Social-Eric Granado