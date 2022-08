Minimoto Revolution, un docufilm racconta la genesi dei Campioni

Siamo in piena atmosfera pre Gran Premio San Marino qui nella terra dei piloti e delle moto e la Riviera Adriatica si riempie di eventi di ogni tipo e genere in attesa della sfida in programma il 2, 3 e 4 settembre al Misano World Circuit.

Minimoto, la storia diventa un film

Tra le cose più interessanti di quest’anno c’è la proiezione in anteprima del docufilm “Minimoto Revolution, la genesi dei Campioni”. Una pellicola che racconta la storia di Vittoriano Orazi, fondatore della Vittorazi Motors, un marchigiano che secondo molti ha cambiato la storia del motociclismo in Italia. Orazi, che si occupava di gare per macchinine radiocomondate, a metà degli anni ’80 vide in azione le minimoto in Giappone quando erano ancora sconosciute nel resto del mondo. Ne portò una in Italia e iniziò la produzione di questi motociclettine che dal 1990 divennero il mezzo di accesso alle competizioni.

Valentino Rossi e gli altri

Vittoriano iniziò col portare le minimoto in giro per l’Italia, allestendo specie di piste nei parcheggi e promettendo di far provare al pubblico dei giovanissimi piloti e dei genitori che li spalleggiavano, sensazioni simili a quelle di una vera moto. Riuscì a far nascere dal nulla una attività agonistica regolamentata, che porterà sul podio del motomondiale tanti piloti italiani. Come spiega Valentino Rossi nel trailer del docufilm “le minimoto hanno fatto si che la nostra generazione di piloti fosse più forte”.

Quanti talenti!

Si perché anche il 9 volte Campione del mondo pesarese figura nel cast del film insieme a Marco Melandri, Manuel Poggiali, Mauro Sanchini, Denis Pazzaglini, Paolo Simoncelli, Maurizio Pasini, Mattia Pasini, Luca Pasini, Giovanni Copioli, Luigi Orioli, Paolo Orioli, Tiziano Tamagnini, Petronilla Caciorgna, Alessandro Brannetti, Dino Melandri, Max Sabbatani, Alex De Angelis, Loris Reggiani, Denis Zocchi, Massimo Coppa, Benz Keskes. Personaggi che hanno vissuto la formidabile stagione delle minimoto degli anni novanta, il periodo che ha costruito la generazione di fenomeni del motociclismo italiano.

La “prima” il 31 agosto

Il docufim è prodotto dalla Respiro Produzioni per la regia del maceratese Manuele Mandolesi e sarà trasmesso domenica 4 settembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming sulla piattaforma NOW dove sarà disponibile on demand. La proiezione anteprima per la stampa è in programma mercoledì 31 agosto alle 10.00 presso il cinema Fulgor di Rimini, interverranno diversi tra i protagonisti del docu film.

