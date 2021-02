Francesca Novello su Canale 5, Valentino Rossi: “Vai amore”

Francesca Novello parteciperà a 'Verissimo' sabato pomeriggio. Valentino Rossi le dedica una Instagram Stories: "Vai amore".

I fan di Jorge Lorenzo attendono la puntata de ‘Le Iene’ del 14 febbraio per assistere allo scherzo subito giorni fa a Lugano. I follower di Valentino Rossi e Francesca Novello, invece, non vedono l’ora di assistere al prossimo appuntamento di ‘Verissimo’. Sabato pomeriggio la fidanzata del Dottore sarà ospite di Silvia Toffanin su Canale 5, a darne notizie è proprio il campione di Tavullia in una Instagram Stories. “Vai amore“, incita il pilota Yamaha che tra pochi giorni festeggerà il suo 42° compleanno.

Sarà un week-end divertente e “alternativo” per gli appassionati della MotoGP e i tifosi dei due grandi campioni. Sarà una lunga intervista quella riservata a Francesca Novello che parlerà della sua carriera da modella ed ovviamente della sua dolce metà Valentino Rossi. Dai canali ufficiali del programma Mediaset preannunciano: “Dalle sue passioni alla moda, fino all’amore da favola con Valentino Rossi: sabato a Verissimo… Francesca Sofia Novello“.

Sarà un’altra occasione per conoscere qualche dettaglio in più sulla vita privata della coppia di Tavullia. Magari con qualche indiscrezione sulle loro nozze che, secondo alcune voci, potrebbero tenersi entro l’anno. Anche se sembra maggiormente plausibile che una data verrà fissata solo dopo l’addio alla MotoGP di Valentino Rossi. Sarebbe un modo per festeggiare “due piccioni” con una fava. Intanto sui social sono già in tanti a mandare messaggi di congratulazioni alla “Franci”, che ritorna sul piccolo schermo ad un anno dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Dalla prossima settimana occhi puntati sul campione di Tavullia che spegnerà 42 candeline e poi vestirà per la prima volta i colori del team Petronas SRT.