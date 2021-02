MotoGP, Fabio Quartararo ha contratto il Covid-19 a dicembre

Fabio Quartararo ammette di aver contratto il Covid-19 lo scorso dicembre. Il neo pilota Yamaha factory sarà al top per l'inizio della stagione MotoGP.

Fabio Quartararo prosegue con la preparazione in Andorra. Durante la pausa invernale si è preso pochi giorni di riposo, poi ha proseguito con gli allenamenti in moto da cross. In un post sui social pubblicato nelle ultimissime ore il pilota della classe MotoGP confessa di aver avuto il Covid-19. “Dopo aver preso il Covid a dicembre ho perso un po’ di condizione fisica ma è bello essere tornato ai massimi livelli“. A rispondergli con uno spiccato senso dell’umorismo è stato Fabio Di Giannantonio: “Vieni a Roma Fabio! Ti faccio un piatto di Carbonara per riprenderti, ti vedo secco secco“. Un commento che suscita le risate del neo pilota Yamaha factory.

Fabio pronto per l’avventura factory

Il 21enne di Nizza a gennaio ha fatto visita alla base Yamaha a Gerno di Lesmo, dove ad attenderlo c’erano Lin Jarvis e Maio Meregalli. “È vero che questa visita mi ha fatto bene, anche se non abbiamo fatto niente di speciale. Ma vedere la fabbrica e l’atmosfera che c’è, non in squadra ma con il team manager, con Lin (Jarvis ), è già qualcosa di eccezionale. Non lo conosco molto, ma non vedo l’ora che inizi la stagione e una nuova avventura per me“.

Il suo breve tour italiano è proseguito con un salto sullo sterrato di Dorno. Nei giorni scorsi, invece, ha girato il video presentazione del team Monster Energy Yamaha che vedremo sul web la prossima settimana. Fabio Quartararo non è certo il primo caso di pilota colto da Coronavirus. Prima di lui Jorge Martin, Riccardo Rossi e Valentino Rossi, costretti a saltare qualche Gran Premio nel corso della stagione 2020. Passato il periodo Covid, è pronto a raccogliere la nuova sfida, reduce dalle tre vittorie conquistate nello scorso campionato MotoGP. “L’obiettivo è lottare per il titolo, chiaramente. Non sarà facile. Sappiamo che tutti hanno grandi capacità, ma io sono qui per combattere. Conosco le mie capacità, sono pronto a dare il massimo, mi alleno duramente, Yamaha dà il massimo, quindi sono pronto per la sfida“.