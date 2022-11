EICMA 2022 vissuta da dentro: la passione per la moto ha ripreso vigore

Due ruote che sono sinonimo di passione. È questo il pilastro dell’EICMA, di scena a Rho-Fiera Milano fino ad oggi, che ancora una volta sta registrando un afflusso incredibile di appassionati di ogni età. Sia loro che tutti gli ospiti con un dettaglio in comune: la stessa luce negli occhi, quella che riesce ad accendere una moto, così come l’opportunità di far parte di una “città motoristica” com’è appunto questo evento. Un incontro tra le due parti che accende ancora di più questa passione condivisa.

Emozioni che si cominciano a respirare appena scesi dal treno, quando ci si incammina lungo il tunnel che porta direttamente all’entrata. Già lì si ha un assaggio della folla accorsa per questi giorni, tutti in attesa dei controlli prima di avere l’accesso al ‘paradiso dei motori’. Padiglioni e stand per tutti i gusti, passando per tutte le epoche. Ecco perché si può ammirare una Honda CR 250R Elisinore del 1973 e, poco lontano, la CRF450R con cui Tim Gajser ha sbaragliato la concorrenza quest’anno in MXGP. Oppure la CRF 450 RALLY con cui Pablo Quintanilla ha chiuso secondo nell’ultima Dakar.

Un vero e proprio assalto poi allo stand Ducati, neanche a dirlo per le moto dei campioni del mondo. Vale a dire la Desmosedici del nuovo re della MotoGP Pecco Bagnaia e la Panigale di Alvaro Bautista (oggi ufficialmente iridato Superbike). Una corsa alla foto di queste due moto, rappresentazioni dell’annata stellare che ha vissuto il marchio di Borgo Panigale. Non dimentichiamo anche Energica, che ha appena concluso il programma MotoE per cedere il testimone a Ducati, ma che sfrutta l’esperienza nelle corse per arricchire il suo progetto della mobilità elettrica.

Possiamo citare la Fantic Caballero 700, un nuovo modello del marchio lombardo-veneto ma sempre con quel nome storico. Ricordiamo che il primo Caballero è stato lanciato proprio al Salone del ciclo e del motociclo, l’attuale EICMA, nel lontano 1969, incontrando da subito l’ammirazione del pubblico. Accanto non poteva mancare la XEF Rally 450 portata alla Dakar 2022 dal leggendario Franco Picco, al via anche nella prossima edizione. Così come la KALEX Triumph (con colorazione provvisoria) di Celestino Vietti, l’anno prossimo con il debuttante Fantic in Moto2.

La passione è anche sogno: adulto o bambino, in tantissimi hanno voluto provare i vari modelli presenti negli stand. Immaginando magari degli acquisti futuri, o solo provando l’ebbrezza di vestire per un attimo i panni di piloti di alto livello o semplici amatori. Gioie per gli occhi, come lo sono non solo stand ma anche gli spettacoli di Freestyle Motocross e Trial Acrobatico. Musica anche per le orecchie: gli appassionati presenti non dimenticheranno il suono della RS-GP con cui Aprilia ha vissuto una stagione storica in MotoGP.

Una passione per le due ruote palpabile dovunque ci si girasse, che anzi sembra crescere e che avvicina sempre più persone. Davvero di tutte le età: dal signore che ha visto molte primavere e non si perde una edizione, al neonato nel passeggino assieme ai genitori. Un appuntamento immancabile che scalda la mente ed il cuore, una “boccata d’ossigeno” su vasta scala per chi, per hobby o per lavoro, non può mai fare a meno delle moto.

Foto credits: Diana Tamantini