Alla MotoGP con il cane? In circuito non può entrare ma ci sono i dog-sitter

La passione per la MotoGP si sposa con quella per il mare, i viaggi e le vacanze. Ed ecco che il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini diventa una splendida occasione per una settimana, o qualche giorno, in Romagna. Tra spiagge, parchi divertimenti, locali, città d’arte e musei c’è veramente per tutti i gusti. Ma…come fare con il cane? Ogni volta che si decide di partire, se si hanno degli amici a quattro zampe, il problema è sempre lo stesso. Se si hanno parenti o amici che si posso o prendere cura di loro o se si possono lasciare in una pensione, problemi non sussistono. Altrimenti è un bel grattacapo.

Nella Riviera di Rimini ben 116 strutture ricettive sono pet-friendly. Alcune di queste, su richiesta, consentono di avere a disposizione dei dog-sitter qualificati e perfino consulenze cinofile. Il cane può dunque restare in hotel oppure essere affidato a personale competente mentre si va in autodromo. Dopo essere stati in circuito, si può trascorrere il tempo libero con il cane nei tantissimi locali romagnoli che accettano i cani o nelle spiagge in cui sono ammessi.

I cani non sono ammessi all’interno degli autodromi: nè sulle tribune e prato, tantomeno nel paddock. Ovviamente se si va solo al Gran Premio e si resta in circuito per 10 ore è bene trovare una soluzione e non portare il cane in Romagna ma se si unisce MotoGP e vacanza si può partire tranquillamente con Fido.

Tra l’altro, in base alle normative vigenti, è possibile viaggiare anche in moto con il cane di taglia piccola o media purché in appositi trasportini omologati e fissati saldamente alla moto. Per legge non devono sporgere lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma della moto di oltre i cinquanta centimetri. Di solito possono contenere cani fino a dieci chili di peso.

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022 avrà mille spunti di interesse. In primis c’è Bagnaia in forma strepitosa, l’Aprilia al top, l’addio di Dovizioso, gli italiani protagonisti in tutte le classi… E’ un appuntamento da non perdere e volendo si può andare in Romagna anche con il proprio cane.