MotoGP, Dovizioso-Forcada: lezione di coraggio nel box Yamaha

Andrea Dovizioso non è riuscito a trovare il feeling con la Yamaha YZR-M1, ma nell’ultimo round MotoGP a Silverstone ha dato una piccola grande lezione di coraggio. Al contrario di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli che hanno optato per la mescola media al posteriore, il veterano forlivese ha scelto la hard nonostante non l’abbia provata durante le prove libere. Si è rivelata la scelta giusta, ha recuperato diverse posizioni, ma quando si parte dall’ultimo posto la risalita non è facile per nessuno.

Dovizioso e la scelta della hard

Un anno fa la moto di Iwata si è assicurata la vittoria a Silverstone con Quartararo, stavolta ha faticato non poco sullo stesso circuito. L’errata strategia gomme ha condizionato la gara del campione francese, portando al surriscaldamento dello pneumatico e alla conseguente mancanza di grip. Invece nel box di Andrea Dovizioso hanno adottato la soluzione esatta, anche se non è bastato per centrare la zona punti. “In Yamaha hanno sbagliato a scegliere la gomma posteriore, non montando una gomma che non avevano testato per tutto il weekend’. Anzi. Non hanno osato montare la gomma che non avevano provato“, ha ammesso Ramon Forcada su Twitter, che sottolinea i 48°C dell’asfalto al momento della partenza. Andrea Dovizioso è stato l’unico a montare la mescola dura posteriore a differenza di Quartararo, Morbidelli e Darryn Binder, una piccola soddisfazione che dimostra il fiuto e la capacità di analisi del pilota italiano, anche in condizioni concitate.

Dovi-MotoGP… è solo un arrivederci

Ancora due gare da disputare per il ‘Dovi’, in Austria e show finale a Misano, dove ad accoglierlo ci saranno tanti tifosi che arriveranno per la sua ultima uscita in MotoGP. Resterà il ricordo di un campione che avrebbe meritato il titolo in classe regina, ma in molti scommettono che presto lo rivedremo nel paddock in una nuova veste. “E’ fantastico come Andrea Dovizioso riesca ad analizzare la situazione e le caratteristiche di diverse moto e piloti soltanto seguendoli. Sa di cosa ha bisogno per essere veloce – ha aggiunto il suo capotecnico -, anche quando non può… Nonostante i risultati, è stata un’esperienza molto bella lavorare con lui, mi mancherà“.

Foto WithU Motorsport