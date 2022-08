Superbike, Razgatlioglu tra relax e MMA: il turco prepara la rimonta

Toprak Razgatlioglu è andato in vacanza dopo aver terminato decisamente bene la prima parte del Mondiale Superbike 2022. Forse avrebbe anche evitato la lunga pausa del campionato per mantenere l’ottimo slancio. Tra Donington e Most ha collezionato dei grandissimi risultati e ha aggiustato la classifica dopo le sofferenze della prima parte di stagione.

In Gran Bretagna ha fatto tripletta, cosa che non gli era mai riuscita durante la sua carriera nel WorldSBK; poi in Repubblica Ceca ha vinto due manche, dopo essere giunto secondo al traguardo in Gara 1. Nessuno ha fatto più punti di lui negli ultimi due round ed è da otto manche, considerando anche Misano, che termina nelle prime due posizioni. Il turco ha tutte le intenzioni di confermarsi campione del mondo.

Superbike, Razgatlioglu vuole battere Bautista e Rea

Razgatlioglu è terzo nella classifica generale Superbike con 260 punti, a 7 lunghezze da Jonathan Rea e a 38 dal leader Alvaro Bautista. I giochi per la conquista del titolo mondiale sono apertissimi. Il campionato ripartirà nel weekend 9-11 settembre a Magny-Cours, dove Toprak ha detto di voler puntare a fare una tripletta.

Già nel 2021 in Francia il pilota Yamaha era stato a un passo dal fare il tris, ma la sua vittoria nella Superpole Race divenne un secondo posto in seguito al reclamo della Kawasaki. Rea si accorse che Razgatlioglu all’ultimo giro era finito sul verde, dunque oltre il limite della pista, e il suo team riuscì a far penalizzare il rivale. Toprak non si è affatto dimenticato di quell’episodio e avrà ulteriore stimolo nel provare a trionfare a Magny-Cours, una pista che gli piace molto.

In attesa della ripartenza del Mondiale Superbike, il campione in carica si trova nella sua Turchia. Passa il tempo tra relax e allenamenti. Sul suo profilo ufficiale Instagram non manca di mostrare alcune delle sue attività, ad esempio un video nel quale svolge un allenamento di arti marziali miste (MMA). Combattivo in pista e anche fuori, Razgatlioglu manda già segnali a suoi avversari Bautista e Rea.

Foto: Instagram