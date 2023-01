Addio Ken Block, pilota più funambolico del mondo

Ciao Crazy Man. Si è spento nella notte, in un incidente con una motoslitta, il mitico Ken Block. La tragica notizia arriva direttamente dal suo team, Hoonigan, che lo saluta con queste parole. “Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E, soprattutto, un padre e marito. Ci mancherà incredibilmente” .

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Ken Block aveva iniziato a correre nel cross. “Da bambino e da ragazzo giravo con le moto da cross, principalmente in crossodromo – raccontava Ken Block sui social – poi non le ho guidate per 15 anni perché correvo nei rally e temevo di farmi male e di non poter correre”.

Dopo aver iniziato la sua carriera nei rally nel 2005, Block aveva vinto il Rookie of the Year nel Rally America Championship. Ha gareggiato nel Mondiale Rally ed ha vinto diverse medaglie nel rallycross agli X Games. E’ diventato però celebre per le sue acrobazie ed i suoi traversi. Aveva quasi due milioni di iscritti su YouTube ed i suoi video riscuotevano un enorme successo. Ken Block era molto più di un pilota: era un personaggio carismatico che si spingeva sempre oltre, in ogni cosa che faceva. Altri, negli anni, hanno cercato di avvicinarsi a lui ma Ken Block era semplicemente unico.

Gli appassionati italiani lo hanno potuto ammirare in azione al Rallylegend, nella Repubblica di San Marino ed erano impazziti per lui.

Foto Wikipedia

