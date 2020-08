Al Motorland Aragon si corre il 4° round Superbike. Oggi due sfide in programma, qui gli orari in pista e le dirette TV in chiaro

La Superbike ha infiammato il Motorland Aragon con una gara 1 animata dallo scontro diretto fra Scott Redding e Jonathan Rea. Dopo 18 giri carichi di tensione, la Ducati ha chiuso in parata con il campione BSB vincitore davanti al compagno di squadra Chaz Davies, in rimonta dalla nona posizione in schieramento. Jonathan Rea, rallentato da un paio di errori, si è dovuto accontentare del terzo posto. Qui la cronaca di gara 1. Oggi però ci sono due rivincite, che metteranno in palio altri punti preziosissimi per la classifica iridata.

Gli orari di domenica 30 agosto

09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky MotoGP HD, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

Previsioni meteo

Temperature molto più basse del previsto condizioneranno anche la giornata odierna. Per la Superpole Race (ore 11, dieci giri) sono attesi 18° C aria, che saliranno a 22 °C alle 14:00, orario di partenza di gara 2 sulla distanza di 17 giri. Nei test di Ferragosto le squadre avevano girato con 35 °C aria e oltre 50 °C d’asfalto.