La pandemia di coronavirus continua a mietere vittime in Italia: 2.166 le persone infettate nelle ultime 24 ore e 250 i morti da ieri.

Italia ancora lontana dal raggiungere il picco del coronavirus. Sono circa 15.000 le persone infette, 2.166 in più rispetto a ieri e 250 morti nelle ultime 24 ore. Nel bilancio quotidiano effettuato presso la sede della Protezione Civile i numeri sono disastrosi, ma sale il numero dei guariti. “Ci sono 181 guariti in più, il totale è 1439. Registriamo 14955 positivi in totale: 6201 in isolamento domiciliare, 1328 in terapia intensiva“, ha detto Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus.

A fronte di 569 casi in corso di verifica, in Lombardia (9.820 casi in totale) è sempre la provincia di Bergamo, con 2.368 positività, quella più colpita dal coronavirus (ieri erano 2.136). Superano i mille casi anche le province di Brescia (1.784 oggi, 1.598 ieri), Cremona (1.344 oggi, 42 in più in 24 ore), Milano con 1.307 positività totali contro le 1.146 (dato di giovedì) e Lodi con 1.333 casi, ovvero 10 in più nel giro di 24 ore. Nel week-end prevedibile un’ulteriore ascesa dei casi di coronavirus: “Una parte potrebbe essere legata a comportamenti assunti negli scorsi weekend“, ha sottolineato il presidente Iss, Silvio Brusaferro. “Ci sono state scene di persone al mare, a sciare o a mega-aperitivi. Sono luoghi in cui il virus potrebbe essere circolato, alcuni potrebbero risultare positivi“.

L’Europa è diventata l’epicentro della pandemia di Covid-19, con più casi e morti del resto del mondo messo insieme, a parte la Cina. L’allarme risuona anche in Spagna dove il numero dei casi sale a quota 4.019, 1.241 più di ieri, 36 morti nella sola giornata di oggi. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha decretato lo stato di emergenza per 15 giorni, di qui la decisione di chiudere il circuito di Jerez. In Germania il numero di persone infette sale a 3.427, +736 da ieri, 8 il numero di morti. L’Austria ha annunciato l’isolamento della valle Paznaun e del centro sciistico St.Anton, la Svizzera chiude tutte le scuole.