Tutto sulle gare motociclistiche più importanti dell’Emilia Romagna

Per gli amanti della velocità, l’Emilia Romagna è un luogo da visitare almeno una volta nella vita. In questa regione, infatti, sorge la Terra dei Motori italiana – anche conosciuta come Motor Valley – il luogo in cui sono stati creati alcuni dei marchi automobilistici e motociclistici più rinomati a livello internazionale.

Per quanto riguarda le quattro ruote, basti solo citare la Ferrari di Maranello, la Maserati di Modena e la Lamborghini di Sant’Agata Bolognese. Le due ruote, invece, si distinguono principalmente grazie alla Ducati di Bologna, capace di attrarre l’attenzione di milioni di fan sin dal 1926.

Sempre qui, poi, si concentrano alcuni dei circuiti più famosi del Bel Paese. Mentre gli autodromi Enzo e Dino Ferrari di Imola, Riccardo Paletti di Varano De’ Melegari e di Modena sono utilizzati perlo più per auto, il World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico è un punto di riferimento nel mondo delle moto.

A seguire, si porrà l’attenzione proprio su quest’ultimo, dato che tra poco ospiterà uno degli eventi più ambiti dell’anno. Non si potrà fare a meno di tentare di formulare previsioni che potrebbero risultare utili a tutti coloro che si interessano di scommesse sportive.

Il motociclismo è di nuovo protagonista a Misano Adriatico

Storia del circuito

La pista ha da poco superato il mezzo secolo di vita, essendo stata originariamente costruita nel 1972. Dopo aver ospitato un gran numero di gare tra gli anni ’80 e l’inizio del secolo XXI, è però stata costretta a una chiusura forzata di alcuni anni per essere sottoposta a lavori di ristrutturazione.

La tanto attesa riapertura è avvenuta nel 2014 con un nuovo nome. La dedica a Marco Simoncelli è stata d’obbligo. Prematuramente scomparso a Sepang nel 2011, il campione del mondo 2008 nella classe 250 è infatti nato a Cattolica, a soli 5 km dal luogo in cui sorge la struttura.

Nonostante questo periodo di chiusura, il circuito di Misano è uno dei più famosi in assoluto nel mondo della Superbike. Le 61 gare qui disputate in questa categoria dal 1991 valgono il terzo gradino del podio per numero di eventi ospitati dopo quelli di Assen e Phillip Island.

WorldSBK, WorldSSP e WorldSSP300: il programma del week-end

I tifosi sono già in fermento in attesa del primo fine settimana di giugno. Tra il 2 e il 4 del prossimo mese, infatti, i piloti delle classi Superbike, Supersport e Supersport300 daranno spettacolo in Romagna.

Si inizierà con le prove libere, previste per la prima giornata e la mattina della seconda. Sempre il 3, si proseguirà con le sessioni di Superpole e la prima gara in programma. Domenica due sfide show: la Superpole Race al mattino, gara 2 alle 14.

SBK, SSP e SSP300: le ultime stagioni

Il campionato 2022 di Superbike è terminato con il predominio dell’Aruba.it Racing Ducati. Il team italiano, infatti, si è aggiudicato il campionato soprattutto grazie ai 601 punti conquistati in pista dallo spagnolo Álvaro Bautista.

Dopo quattro Round, anche quest’anno la Ducati e Bautista sono inarrestabili. E’ primo in classifica con 236 punti davanti a Razgatlioglu e Locatelli, entrambi in Yamaha, hanno collezionato rispettivamente 167 e 133 punti.

La categoria Supersport, invece, è dominata dal 2017 dalla Yamaha YZF R6 di Dominique Aegerter. Lo svizzero si si è imposto nelle stagioni 2021 e 2022. Quest’anno la classifica piloti vede Nicolò Bulega, Marcel Schrötter e Stefano Manzi occupare le prime posizioni rispettivamente con Ducati, MV Agusta e Yamaha.

Per quanto riguarda invece la Supersport 300, anche se gli ultimi anni sono stati dominati dalla Kawasaki Ninja 400, la Yamaha è tornata alla ribalta nella scorsa stagione. Questo grazie alle straordinarie prestazioni dello spagnolo Álvaro Diaz. Quest’anno, invece, le prime due gare della stagione vedono in testa Petr Svoboda, Mirko Gennai e Samuel Di Sora, rispettivamente su Kawasaki, Yamaha e di nuovo Kawasaki.

SBK, SSP e SSP300: i risultati di Misano 2022

L’anno scorso entrambe le gare della Superbike sono state dominate da Bautista, che grazie ai suoi risultati si è portato a casa 50 punti. La Superpole, invece, è stata vinta da Razgatlioglu, che in questo modo si è aggiudicato i 12 punti previsti.

Nelle gare 1 e 2 della Supersport, Aegerter si è imposto su Baldassarri e Bulega, in seconda e terza posizione in entrambe le occasioni. Nella SSP300, invece, i due eventi in programma si sono conclusi con le vittorie di Matteo Vannucci per l’AG Motorsport Italia Yamaha e Diaz per l’Arco Motor University.

Il meglio del motociclismo in Emilia Romagna

L’Italia è la patria dei motori e l’Emilia Romagna ne è il capoluogo. Questa affermazione non è solo vera per le quattro ruote, ma anche per le moto, grazie alla presenza sul territorio della Ducati e del circuito di Misano.

Come da tradizione, il prossimo 2, 3 e 4 di giugno questa località che si affaccia sull’Adriatico ospiterà i campionati mondiali di Superbike, Supersport e Supersport300. Visti i risultati degli ultimi anni e della stagione in corso, si dovrà prestare un’attenzione particolare alle Ducati di Bautista e Bulega rispettivamente nella SBK e nella SSP, e alla Kawasaki di Svoboda nella SSP300.