MotoGP, Aleix Espargaró: “Dall’Igna è più furbo degli altri”

La stagione MotoGP di Aleix Espargaró non è iniziata sotto una buona stella. Dopo un campionato 2022 di grande livello, il pilota Aprilia non riesce ancora a centrare il primo podio e manca il feeling ottimale con la RS-GP. Un problema di pressione alla gomma anteriore causa piccoli ritardi in percorrenza di curva, nel confronto con Ducati la moto veneta è ancora un passo indietro. Il sogno del titolo iridato forse si allontana, ma qualche vittoria è ancora nei programmi del veterano.

Bilancio di inizio Mondiale

Gli ingegneri di Noale hanno fatto un passo avanti con il prototipo 2023, il loro lavoro è indiscutibile. “In termini di pura velocità, prestazioni e feeling siamo migliorati. È chiaro. Mi sento più veloce e più forte della scorsa stagione. Ma, alla fine, non è come mi sento che conta“, ha spiegato Aleix Espargaró a Mundo Deportivo. “L’importante sono i punti in classifica e ho meno punti rispetto allo scorso anno. Penso che ci siano state molte circostanze che non mi hanno permesso di esibirmi al meglio la domenica. In generale sento di avere più velocità rispetto allo scorso anno e di avere una moto migliore“.

Ducati resta padrona della MotoGP

L’Aprilia RS-GP23 ha ottenuto piccoli miglioramenti rispetto all’edizione precedente, eppure la Ducati Desmosedici resta ancora la moto da battere. Avere otto moto in griglia è sicuramente un grande aiuto per la Casa di Borgo Panigale, ma da questa stagione Aprilia può contare sul team satellite RNF. Peccato che Miguel Oliveira sia stato piuttosto sfortunato in questo primo scorcio di campionato, alle prese con diversi infortuni. Quindi il suo apporto in termini di raccolta dati e sviluppo è finora infimo. “La Ducati è molto forte. I rookie dello scorso anno sono già esperti e non c’è differenza tra la Ducati del ’22 e la Ducati del ’23. Quindi tutte le Ducati sono veloci e forti – ha proseguito Aleix Espargaró – e questo rende le cose un po’ più difficili per tutti“.

Nel breve termine gli uomini di Noale sono al lavoro sul dispositivo holeshot per migliorare la partenza. Nei primi cinque round di questa stagione MotoGP solo Maverick Vinales è riuscito a centrare un podio, nella gara d’esordio a Portimao. Le Ducati sono saldamente davanti e Francesco Bagnaia è al comando della classifica piloti. Gli uomini di Gigi Dall’Igna ribadiscono di essere i grandi favoriti… “Dall’Igna è semplicemente più furbo degli altri… Lui e Romano [Albesiano] stanno facendo meglio dei giapponesi e delle altre marche“.

Foto: MotoGP.com