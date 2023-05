Al TT 2023 succede anche questo. Come un fulmine a ciel sereno, al termine della seconda giornata (o meglio, serata) di prove all’Isola di Man, l’organizzatore ACU Events Ltd ha comunicato la squalifica, con effetto immediato, di Jake Lowther, passeggero del Sidecar #7. Il motivo non lascia alcun margine di manovra o discussione: positività ad un randomico controllo anti-doping.

DRUG TEST FALLITO PER JAKE LOWTHER

“ACU Events Ltd, organizzatore delle gare dell’Isle of Man TT, può confermare che Jake Lowther, passeggero del Sidecar numero 7, è stato escluso dall’evento a seguito di un test antidoping positivo“, si legge nella nota diffusa dagli organizzatori. “Lowther, che ha partecipato a 10 precedenti gare dei Sidecar al TT, è risultato positivo a una sostanza vietata in un test antidroga casuale effettuato nell’ambito dei protocolli di screening per droghe e alcol“.

NOTIZIA CLAMOROSA AL TT 2023

Non è stata resa nota la tipologia di sostanza della positività di Jake Lowther. Nel comunicato viene inoltre precisato che “La questione è stata ora trasmessa all’Auto Cycle Union (ACU), l’organo di governo dello sport motociclistico nel Regno Unito. Questo al fine di compiere il proprio processo giudiziario formale. L’Isle of Man TT Races e l’ACU condividono una rigorosa politica di tolleranza zero per la presenza di droghe e alcol per funzionari e concorrenti nel corso dell’evento. In base alla politica antidoping, l’ACU può imporre una sospensione della competizione per chi viola queste regole“.

PRIMO 132 AL TT 2023 A FIRMA HICKMAN

Se chiaramente questa notizia ha spiazzato un po’ tutti, non ha sorpreso la velocità di Peter Hickman. Il primo ed unico motociclista a viaggiare a 135 mph di media all’Isle of Man TT ha vissuto un martedì di attività con una buona ed una cattiva notizia. Partendo dalla prima, la velocità. C la BMW M 1000 RR Superbike di FHO Racing ha messo insieme due giri consecutivi che lo collocano provvisoriamente in cima alla graduatoria. Una prima tornata del Mountain a 132,079 mph di media, una seconda a 131,712 mph.

PROBLEMI CON LA BMW SUPERSTOCK

Sceso dalla BMW Superbike, una volta salito sulla M 1000 RR in configurazione Superstock si è dovuto fermare a Ballacraine per un problema tecnico. Da lì a poco le qualifiche sono state interrotte per la presenza di olio nel tratto da Barregarrow a Kirk Michael. Motivo: la rottura della moto di Mark Goodings. Questo ha inoltre comportato la cancellazione della successiva sessione riservata alle Supersport ed alle Supertwin. Queste categorie che recupereranno il tempo perso nella terza serata di prove del TT 2023.